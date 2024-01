La marca colombiana VTA+ se alista para entrar a EE. UU.

Una de las metas que se ha trazado la marca VTA+ este 2024 es llegar a nuevos mercados con su portafolio de productos inteligentes para el hogar.



Juan Carlos Varón Castilla, fundador y CEO de esta compañía, habló de los planes de expansión que adelantan, de su participación en la feria de electrónica más grande de los Estados Unidos, CES, y del lanzamiento que tendrá en Colombia el próximo mes.



(Lea más: Claro invertiría $4,4 billones en los próximos meses para fortalecer su tecnología)

¿Cómo le fue a la compañía en el 2023?

​

El 2023 fue un gran año para la empresa. De hecho cumplimos con las metas que nos habíamos trazado. En el área de VTA+ duplicamos el número de descargas, ya que pasamos de 350.000 a 700.000. A nivel de operación y de expansión, nos fue muy bien, logramos llegar a nuevos mercados, por lo que hoy la marca hace presencia en seis países. Al final de este año la meta es tener presencia en 10 países.

¿A qué países están llegando?



Con la marca estamos llegando a Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Para este 2024, la apuesta de la compañía es llegar a los mercados de El Salvador, México y Estados Unidos. Si bien entrar a un nuevo territorio no es nada fácil, por ejemplo para entrar a México nos ha tomado mucho tiempo por los permisos, estamos muy optimista frente a este crecimiento.

¿Cómo ven el mercado?

​

A pesar de la incertidumbre económica que se vive en los mercados, pienso que hemos tenido la fortuna de tener una tecnología en expansión que es la domótica (tecnología que permite automatizar un hogar). Y es que en los últimos años hemos podido llevar tecnología avanzada a los hogares colombianos. De hecho, nuestros productos son fáciles de usar, lo que nos da una mayor cercanía con los usuarios. Y pensando en esa democratización de la domótica, este año vamos a tener productos inteligentes para el hogar desde los $19.000. Lo que buscamos es que más personas puedan acceder a este tipo de tecnología.

(Lea más: Amazon compra participación en Diamond Sports para ofrecer retransmisiones deportivas)

¿Cuáles son esos productos que se pueden conseguir desde los $19.000?



Contamos con una toma (enchufe) sencillo, inteligente y bombillos inteligentes que cambian de colores. Estos productos de entrada acercan a los usuarios a las ventajas que trae la tecnología domótica.

¿En dónde están disponibles los productos?

​

Claro que sí. Los usuarios a nivel nacional pueden conseguir estos productos en las cadenas de retail, e incluso en nuestro sitio web oficial. Tenemos un amplio portafolio que se ajusta a todas las necesidades.

¿Los productos son desarrollados en el país?

​

El software que tenemos ha sido desarrollado en el territorio nacional, por su parte todo el hardware (que son los productos) los importamos de Asia. Contamos con aliados estratégicos que nos ayudan en ese proceso. Desde aquí estamos distribuyendo a toda Latinoamérica.



Por otro lado, esperamos trabajar con una empresa aliada para atender el mercado de los Estados Unidos.

(Vea: Al comercio del país no le fue bien en noviembre de 2023 y ventas decrecieron 3,4 %)

Tecnología del hogar iStock

(Más noticias: Nuevas opciones que tendrá la población con discapacidad auditiva para acceder a la TV)

¿Cómo les fue en la feria de tecnología (CES) en Las Vegas?

​

La verdad fue una experiencia maravillosa. En nuestro stand tuvimos la oportunidad de recibir compradores de varias partes del mundo, interesados en conocer nuestro portafolio de productos.



Este fue nuestro tercer año participando en la feria y sabemos que este espacio nos permite soñar y abrirnos campo a nuevos mercados. Asimismo, tuve la oportunidad de ser invitado a una charla, en donde pude hablar de la marca y del trabajo en estos últimos seis años.

¿Cuáles fueron los productos que lanzaron en el CES?



En Las Vegas presentamos un nuevo portafolio, integrado por cámaras solares, que cuentan con 4G, que no necesitan energía para conectarlas, ni Wifi. Entonces un usuario puede poner este tipo de cámaras en una finca, en un jardín o en un espacio abierto en donde no tenga electricidad.



También presentamos una cerradura que no necesita llaves, ni claves, simplemente con reconocimiento facial el usuario puede abrir las puertas que tengan esta tecnología. Asimismo, lanzamos un acondicionador de temperatura que sirve para caliente o frío, ideal para un ambiente como Bogotá. Por último, presentamos una cámara con doble lente, que permite captar una imagen fija, mientras que el otro lente tiene movimiento.

¿Qué se viene para la compañía en este 2024 en materia de nuevos desarrollos?



El próximo mes esperamos presentar nuestro servicio de almacenamiento en la nube. Esto sin duda será un antes y un después para la compañía. Este servicio permitirá que nuestros usuarios puedan almacenar, por ejemplo, la información que capten las cámaras. Entonces, si la cámara es robada, esa información estará disponible en la nube. Para ello hemos logrado grandes alianzas.

(Vea: ¿Qué le falta a los líderes empresariales para entender a la inteligencia artificial?)

JOHANA LORDUY

Portafolio