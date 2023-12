Las ciudades más felices de Colombia, según la inteligencia artificial

Ya todos sabemos que Finlandia es por excelencia el país más feliz del mundo. Basta con mirar que por sexto año consecutivo este año se ganó el primer lugar en el Informe Mundial de la Felicidad 2023. En esa clasificación, Colombia se ubica en el puesto 72, muy por debajo de otras naciones latinoamericanas. No obstante, esto no implica que no haya lugares donde la gente se sienta a gusto y la inteligencia artificial respondió por ello.

El listado de ciudades más felices de Colombia

Al ser consultado por las ciudades más felices de Colombia, Chat GPT expuso un listado de seis nombres, para el que se basó en la calidad de vida, el acceso a los servicios, la seguridad, el clima, entre otros aspectos.

En primer lugar lugar destacó a Medellín, una ciudad que experimentó una notable transformación que mejoró la calidad de vida de sus habitantes. Lo que la ubican en la cabeza de la clasificación son su clima agradable, su desarrollo urbano y sus planes culturales.

Medellín iStock

Las capitales no pueden faltar en este tipo de listados. Bogotá está segunda porque, más allá de su tamaño y contaminación sonora, ofrece una amplia variedad de servicios, actividades culturales y oportunidades laborales. A su vez, cuenta con parques, museos y eventos que sus locales valoran.

Manizales aparece en el tercer puesto, donde Chat GPT destacó la amabilidad de sus habitantes y la belleza de los paisajes que la rodean.

Cartagena, que fue seleccionada también por la inteligencia artificial como la ciudad más linda de Latinoamérica, dijo presente en este listado por su ambiente cálido y cultural.

Cartagena iStock

En quinto lugar apareció Bucaramanga, cuyo desarrollo fue significativo en los últimos años de acuerdo con Chat GPT. También resaltan su ambiente tranquilo y su clima agradable.

Cali apareció también como una de las más felices debido a su escena cultural y su vida nocturna. La alegría allí se respira en el aire por la música, la danza y la diversidad de eventos.

