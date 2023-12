Lo que debe tener en cuenta si se conecta a las redes wifi de los aeropuertos

La temporada de fin de año está iniciando y desde ya los aeropuertos y terminales se preparan para garantizar a los usuarios una experiencia de viaje sin contratiempos. Tan solo las empresas de transporte terrestre proyectan movilizar a más de 2,9 millones de personas durante la época decembrina, de acuerdo con cifras de la Terminal de Bogotá. Mientras que la Aerocivil estima un aumento de 27% en el número de pasajeros internacionales transportados vía aérea.



Ante la creciente demanda que se presenta durante el fin de año, los aeropuertos, terminales, empresas de movilidad terrestre y aerolíneas de la región han venido desplegando toda una infraestructura tecnológica que busca mejorar la experiencia de los viajeros a la vez que ayuda a la gestión y el manejo de aglomeraciones. Para ello, han implementado un sistema de Smart Wifi, o portal cautivo inteligente que además de proveer de internet gratis a los usuarios de manera segura, mejora la eficiencia operativa de las compañías de transporte terrestre y aéreo.

Una novedosa herramienta que ya implementó la Aeronáutica Civil y aeropuertos de la región como el Benito Juárez de CDMX, el Jorge Chávez de Lima y el Maiquetía Simón Bolívar de Venezuela. Además de empresas de movilidad terrestre como Expreso Brasilia y Autobuses del Oriente. De acuerdo con cifras de Datawifi, la compañía que ha venido implementando este sistema en América Latina, más de 1 millón de pasajeros se conectan al día a cada una de estas redes.

Alejandro Duarte, Sales Manager and Business Strategy de la empresa, señala que a través de este sistema las aerolíneas, empresas de transporte terrestre, terminales y aeropuertos pueden monitorear el flujo de personas en tiempo real, para así identificar las áreas de congestión y optimizar la disposición de espacios. A la vez que les permite enviar notificaciones a los usuarios sobre los cambios en la disponibilidad de los servicios, puertas de embarque o estimaciones de tiempo de espera.

“Hasta el momento hemos instalado más de 4.000 puntos de conexión de Smart Wifi en las terminales y aeropuertos de la región. Por medio de estas redes las empresas y terminales de transporte aéreo y terrestre, pueden segmentar a sus usuarios para brindarles una experiencia más personalizada de acuerdo a sus necesidades, ofreciéndoles descuentos especiales o mostrándoles la oferta de servicios de movilidad según el destino al que vayan”, puntualiza Duarte.

Así mismo, agrega que la información recolectada de los usuarios está almacenada en una infraestructura Cloud de gran capacidad y seguridad con sistemas de redundancia, lo que brinda la confianza de poder disponer de los datos en el momento requerido para las actividades de marketing solicitadas sin afectar la privacidad de los usuarios finales.

“Nuestra plataforma maneja certificados SSL que permiten la encriptación punto a punto y sistemas antibots que mantienen la seguridad de la información intacta”, afirma Duarte.

Además, resalta que en primer instancia los usuarios son los responsables de mantener la seguridad de su información, por lo que recomienda: verificar el nombre de la red (SSID), no conectarse a redes no conocidas o portadas por una entidad desconocida, validar los datos del portal cautivo en el que ingresa sus datos y preferiblemente no realizar transacciones bancarias o de alta seguridad en redes públicas.