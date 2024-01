Los 5 errores más comunes de carga de celular que comete la gente al viajar

Es habitual que durante trayectos largos busquemos la forma de conservar la batería del celular lo más que se pueda, y para ello existen muchos trucos, pero no todos son seguros. Es por eso que le explicamos cuáles son los 5 errores más comunes a la hora de cargar el celular durante un viaje.

Conocer nuevos lugares es toda una aventura en la que el celular es una de nuestras herramientas principales, ya sea para checar el horario del vuelo, comunicarnos con nuestros familiares o bien, hacer cientos de fotos, el movil es un básico a la hora de viajar.



Por tal motivo, es común que se use más de lo normal y esto provoque que nos quedemos sin batería más rápido. Sin embargo, le vamos a explicar cuáles son los trucos a los que no debería recurrir, ya que podrían ser contraproducentes para el teléfono y la seguridad de sus datos personales.



El cuidado de la batería del celular es esencial para el buen funcionamiento del dispositivo iStock

1. Conectarse de USB públicos

Es muy común encontrar puertos de recarga para el celular en los aeropuertos, pero si quiere minimizar el riesgo de malware, los expertos recomiendan que solo use aquellos con tomas de corriente y no directamente con el cable. Conde Nast Traveler explica que mediante los puertos USB se podría acceder a una gran cantidad de información personal como contraseñas, tarjetas, número de cuenta y más datos confidenciales.



2. No usar el cargador original

Algunas personas optan por dejar el cargador original y llevar un cable genérico de viaje, lo cierto es que, de acuerdo con el blog de Charge ASAP, el tipo de cargador que utilice para su teléfono puede tener un impacto significativo tanto en la longevidad de su dispositivo como en la experiencia general del usuario. Usar el cargador incorrecto puede dañar su teléfono, reducir la duración de la batería e incluso anular su garantía. Así que es mejor evitar riesgos y siempre recurrir al cargador original.

3. Cargar el celular en la computadora

Esto puede ser una gran solución cuando le queda muy poca carga a la batería, pero no necesariamente es una buena práctica. Según Techie Cub, el problema es que las computadoras portátiles y los teléfonos producen un tipo de electricidad diferente, la corriente que emiten las computadoras portátiles no es suficiente para alimentar dispositivos como los teléfonos inteligentes. Además, las computadoras portátiles pueden dañarse fácilmente con salidas eléctricas incorrectas, por lo que cargar su teléfono a través de ellas genera más riesgos que beneficios.



4. No llevar una batería externa

Una de las maneras más fáciles y seguras de cargar el celular en un viaje es con el uso de una batería externa. En el mercado hay muchas alternativas para todos los presupuestos y ofrecen desde una o varias recargas completas. Busque la que mejor se adapate a sus necesidades.



5. Dejar que se descargue completamente

Este es otro error común al cargar el celular que cometemos sobre todo en los viajes, pues no siempre tenemos a la mano una corriente eléctrica ni batería portátil, así que solemos dejar que se apague el celular antes de cargarlo. Debe saber que la recomendación de los expertos en buenas prácticas para celulares es que un se pongan a cargar cuando todavía le queda entre el 10 y el 20% de batería.



LESLIE SANTANA

Para Portafolio