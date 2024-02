‘Con el 5G vendrán ventajas para los usuarios y la industria’: Huawei

Colombia está avanzando en la permeación de tecnologías de conectividad. Precisamente se cerró la subasta del espectro 5G, mientras que paralelamente se extiende la red 4G. César Funes, vicepresidente de asuntos públicos de Huawei, explicó los avances de la compañía para mejorar la oferta de dispositivos y servicios, para que esta se enmarque en las nuevas necesidades del mercado.



¿Cuáles fueron los resultados de la compañía durante 2023, específicamente para Colombia?



Los números globales muestran un incremento de los ingresos cercanos al 10% comparado con el año anterior y eso se refleja en prácticamente todos los países importantes del mundo incluido Colombia.

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, que es uno de nuestros principales mercados, las áreas que siguen creciendo son las de más reciente creación.



Si bien el área de infraestructura -que es nuestro principal negocio- crece, tiene un aumento moderado de un dígito. Las áreas que están creciendo más son la de enterprise, nube y la de energía sostenible.

¿Cómo se ha comportado la línea de infraestructura?



Colombia es uno de los mercados que lanzamos más recientemente. Y en general, somos nuevos en ese sector en el mercado, así que todo lo que vamos haciendo representa un crecimiento y es significativo.

La apertura que estamos teniendo para diversas aplicaciones empieza a ser mayor para ciertos temas de desarrollo de aplicaciones, en donde antes no estábamos presentes.



Estamos empezando a demostrar que somos un competidor serio que presenta beneficios para los usuarios, incluido el tema de tener la presencia local con conectividad con nodos locales.



Eso hace fácil que el servicio tenga la velocidad que se requiere y que no tenga retraso en la señal.

¿Cómo ha sido el avance en términos de conectividad a nivel local?



La adopción ha tenido varios retos en las áreas en desarrollo que incluyen, por ejemplo, tener dispositivos poderosos y asequibles. Diría que esa brecha cada vez es más pequeña.



El otro factor que también afecta es el precio de los servicios que pudieran estar disponibles, tal vez sean caros; sin embargo, los países que van mejorando la penetración de redes de banda ancha hacen que los servicios sean más poderosos y baratos, por lo tanto más gente con un dispositivo disponible puede tener acceso a conectividad.



Hago énfasis en la conectividad de banda ancha porque no es lo mismo estar conectado a Internet que tener conectividad de banda ancha. Conforme vamos avanzando en esta cobertura de dispositivos y de aplicaciones va a hacer que más gente use la tecnología.



En las ciudades lo usamos todo el tiempo en nuestras plataformas y diría que está en una adopción cercana a 90% en las poblaciones urbanas y va disminuyendo a medidas que se aleja de estas regiones.

César Funes, vicepresidente de asuntos públicos de Huawei. Cortesía Cortesía

¿Cuál ha sido la adopción de su tecnología por parte de las empresas, teniendo en cuenta que tienen competidores fuertes?



Como todos los mercados en desarrollo, creo que hay áreas específicas en las que en la tecnología ya está presente y este tipo de aplicaciones se siguen profundizando.



Pero hay también otras áreas que están muy lejos, porque inclusive ni siquiera hay conectividad, ese es uno de los temas que tenemos como asignatura pendiente en toda la región y también incluye a Colombia; por eso todavía tenemos que poner un esfuerzo muy importante en línea con todas las iniciativas del Gobierno y de la industria privada para seguir cerrando la brecha de conectividad en Colombia.

¿Qué van a presentar en Barcelona, en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil?



Nosotros tenemos el área de dispositivos que no ha dejado de existir en Huawei. Derivado de las sanciones, tuvimos una disminución en esa línea, pero no nos quedamos intentando seguir vendiendo un teléfono inteligente, porque seguimos desarrollando otro tipo de dispositivos como las tabletas, las laptops, los wearables, y con algunos partners temas del hogar conectado.



Además de esto, es importante destacar que con el aprovechamiento 5G vendrán no solo ventajas para los usuarios sino también para la industria de todo tipo que requiere de equipos para presentar estas aplicaciones y que estaremos presentando.



A medida que se empezó a hablar comercialmente de 5G, buscamos mostrar cómo era una realidad desplegarlo, ver las necesidades de adaptación y hoy estamos demostrando los casos de uso que ya han sido probados.

¿Qué desafíos enfrentan a nivel local para este año?



Hay un reto que no es exclusivo de Colombia y es que una vez que el Gobierno tomó la decisión de impulsar la licitación de espectro. Decimos que es importante que se tomen decisiones de política pública que incentiven la inversión. La subasta fue muy exitosa porque se evitó caer en la tentación recaudatoria.

JOHANA LORDUY

Portafolio