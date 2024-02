Los despidos en el sector tecnológico continúan con la eliminación de 32.000 puestos

La industria tecnológica comenzó el año 2024 con otra ola de recortes de empleos, reduciéndose aún más después de los despidos generalizados del año pasado. Hasta ahora, unos 32.000 trabajadores del sector tecnológico han perdido sus empleos en 2024, según Layoffs.fyi, una startup que ha estado siguiendo los recortes de empleo en la industria desde la pandemia.

Snap Inc. se convirtió en el último ejemplo, al anunciar el lunes que reducirá su fuerza laboral en aproximadamente un 10%, o alrededor de 540 empleados. A principios de este mes, la empresa de software Okta Inc. dijo que eliminaría el 7% de su personal para reducir costos, lo que afectaría a unos 400 empleados. La lista continúa, incluyendo empresas como Amazon.com Inc., Salesforce Inc. y Meta Platforms Inc.



"Las empresas de tecnología todavía están tratando de corregir su sobrecontratación durante el aumento de la pandemia, dado que el entorno de altas tasas de interés y

"La crisis tecnológica ha durado más de lo esperado inicialmente", escribió el fundador de Layoffs.fyi, Roger Lee, en un correo electrónico.



Según Lee, ha habido dos oleadas principales de recortes de empleo en los últimos años. segundo trimestre de 2020, y el efecto de "aumento de las tasas de interés", que se ha estado produciendo desde el segundo trimestre de 2022."Los despidos de este año suelen ser más pequeños y más específicos que los despidos de hace un año", dijo Lee.



Aunque los factores económicos son la razón principal, en relación con los despidos tecnológicos, Lee señaló que muchas empresas están citando la carrera por la inteligencia artificial como un factor, ya que están cambiando recursos para centrarse en el talento de la IA.



Según un análisis de CompTIA, que rastrea las tendencias del empleo en la industria tecnológica, las ofertas de trabajo en "inteligencia artificial o que requieren habilidades de IA aumentaron en aproximadamente 2.000 de diciembre a enero, a 17.479". Entonces, incluso cuando la industria elimina algunos puestos de trabajo, también está contratando agresivamente en otros.



Según CompTIA, hubo 33.727 ofertas de trabajo activas en enero, el mayor aumento mes a mes en 12 meses. "Siento que la mayoría de los despidos ya se han producido y que las empresas van a empezar a recuperarse", dijo Bert Bean, director ejecutivo de la empresa de personal Insight Global. "Pero todavía es muy incierto". Espera que el mercado se mantenga así durante aproximadamente los próximos dos trimestres, "hasta que la Reserva Federal realmente salga y comience a recortar las tasas de interés".



Bloomberg