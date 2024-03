Meta permitiría desarrollo de mensajes transfóbicos en sus plataformas, según estudio

Meta permite que el odio antitrans "florezca" en sus redes Instagram, Facebook y Threads, según publicó este miércoles un estudio de la estadounidense Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD).

El nuevo estudio señala que Meta ha permitido que publicaciones antitrans permanezcan en línea y que las personas LGBTQ+ que están en estas redes "experimentan un número cada vez mayor de daños bien documentados en el mundo real" debido a "campañas de propaganda, impulsadas por los extremistas anti LGBTQ que Meta permite que florezcan en sus plataformas".

Comunidad LGBTIQ+ Juan Manuel Vargas. Archivo EL TIEMPO

" Meta continúa despidiendo equipos críticos de confianza y seguridad -encargados de la moderación de contenido- y depende cada vez más de sistemas de inteligencia artificial ineficaces para la moderación de contenidos", anota GLAAD. El estudio documenta varios ejemplos de contenido antitrans publicado en Facebook, Instagram y Threads entre junio de 2023 y marzo de este año.

"La gran parte del contenido aborda específicamente la deshumanización. Las plataformas de redes sociales como Meta prohíben los discursos deshumanizantes contra grupos históricamente marginados porque pueden ser un precursor peligroso de la perpetración de violencia en el mundo real. No obstante, Meta consideró que el contenido no violaba sus políticas o simplemente no tomó medidas al respecto", recalca la alianza.



EFE