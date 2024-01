La empresa Nearsure se abre paso en el mercado europeo

Exportar las habilidades tecnológicas del talento latinoamericano hacia los Estados Unidos se ha convertido en la punta de lanza del negocio de la compañía Nearsure. En diálogo con Giuliana Corbo, CEO de esta empresa, la ejecutiva se refirió al avance de la operación en la región y de las metas para este 2024, que incluyen abrir nuevos mercados en Europa.



(Vea: México usará inteligencia artificial para mejorar su recaudación fiscal).





¿Cuál es el core del negocio de Nearsure?

​

Somos una empresa centrada en brindar servicios tecnológicos desde Latinoamérica al mercado de los Estados Unidos. Actualmente, el 95% de nuestros clientes se encuentran en ese país. Gracias al gran talento que tenemos en la región, brindamos diferentes servicios que van desde el desarrollo de un producto, (como una página web) hasta trabajos internos.



Asimismo, contamos con servicios de gestión, diseño y trabajo con plataformas ya existentes, las cuales adoptamos y personalizamos de acuerdo a las necesidades de los clientes. Por último, ofrecemos los servicios de ‘aumentar el personal’, es decir que cuando las empresas necesitan talento tecnológico nosotros les ayudamos a encontrarlo.



¿Cuánto llevan operando en Latinoamérica?



La empresa tiene seis años de operaciones en Latinoamérica y surgimos como un spin-off de otra compañía que tiene 15 años en el mercado.



Hoy por hoy somos una empresa que factura US$37 millones al año. Y tenemos presencia en 20 países, en donde se destacan las operaciones de Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú, República Dominicana y Bolivia.



(Vea: Las condiciones regulatorias, claves para el despliegue del 5G, dice American Tower).



¿Cuál es el servicio que tiene mayor demanda?

​

Actualmente, vemos que ‘aumentar el personal’ es uno de los servicios con mayor demanda. Luego tenemos un interés por las plataformas de Adobe, y por la implementación del CRC Dynamics.



Cabe destacar que hoy contamos con una empresa integrada por 600 colaboradores y constantemente estamos buscando talento en la región para integrar nuestro equipo de trabajo. De hecho normalmente, tenemos entre 70 y 120 posiciones abiertas. Parte de nuestro trabajo es buscar ese personal idóneo y gestionar todo el proceso. Queremos conectar a las personas con las oportunidades.



(Vea: Los mitos relacionados a Claro en el mercado de operadores móviles, según competidores).



Giuliana Corbo, CEO de Nearsure. Cortesía



¿Cómo vienen trabajando en el mercado colombiano? ¿qué perspectivas tienen?



Desde que arrancó la compañía, hace ya seis años, tenemos una fuerte presencia en este mercado. De hecho, nuestro primer desarrollador trabajaba en Colombia. Sabemos que aquí hay un gran talento y no solo porque hemos encontrado buenos profesionales, sino también personal con excelentes habilidades blandas.



Hoy contamos con 94 colaboradores en el país, que trabajan de manera remota, y con 2 oficinas, una en Bogotá y la otra en Medellín, que funcionan de manera opcional para aquellos que quieran trabajar presencial. Parte de nuestra filosofía es que nuestros colaboradores tengan una mayor flexibilidad laboral.



¿Cuáles son los retos que encuentran en el país a la hora de encontrar esos perfiles idóneos?



No cabe duda que reclutar buenos perfiles será una tarea titánica, ya que siempre hay una demanda que supera la oferta de profesionales. Por eso pienso que es muy importante avanzar en políticas que permitan que más jóvenes se interesen en el campo tecnológico. Sabemos que hay grandes oportunidades. Por eso como líder de una compañía tecnológica, parte de mi misión es defender la participación de más mujeres en esta industria.



(Vea: Así funciona el mapa que ayuda a 'predecir' si su vuelo tendrá turbulencias).



¿Qué buscan los jóvenes a la hora de trabajar con empresas tecnológicas?

​

Nuestro rango de edad va de 28 a 35 años. La realidad es que la forma de trabaja en esta industria ha evolucionado y el trabajo remoto no solo nos ha llevado a una mayor flexibilidad, que es lo que buscan más los jóvenes, sino que también nos ha permitido medirnos por los resultados. Pienso que los jóvenes buscan cada vez más proyectos desafiantes, que incluyan las nuevas tecnologías.



¿Cómo esperan cerrar el 2024?



Esperamos cerrar el año con una facturación de US$55 millones. Asimismo, proyectamos una mayor inversión en tecnología con el objetivo de avanzar en nuevos proyectos en diferentes áreas. Por otra parte, este 2024 queremos lograr una operación global y para ello estamos en busca de nuevos clientes en Europa. El plan que tenemos es prestar asesorías en cada uno de los mercado en donde estén nuestros clientes.



(Vea: Ojo con el 'smishing': recomendaciones para evitar caer en este nuevo fraude).



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio