Empresa de neuroimplantes de Elon Musk comienza ensayos en humanos

Neuralink Corp, la empresa de implantes cerebrales dirigida por el multimillonario Elon Musk, está reclutando pacientes para un ensayo clínico, un paso muy esperado que acerca esta tecnología de ciencia ficción a la realidad humana.



En una entrada de su blog, la empresa explica que está reclutando pacientes con tetraplejia por lesión de la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica (ELA) para el ensayo.



Neuralink tiene previsto evaluar la seguridad y funcionalidad de su herramienta, que permite a las personas manipular dispositivos externos con la mente. El objetivo inicial "es otorgar a las personas la capacidad de controlar el cursor o el teclado de un ordenador utilizando únicamente sus pensamientos", afirma la empresa en el post.



El anuncio marca un momento muy esperado para la startup, que ha suscitado una oleada de interés en el campo de los implantes cerebrales.



Aunque Musk ha hablado de objetivos lejanos para Neuralink -como ayudar a la gente a aprender idiomas o comunicar pensamientos mentalmente- también ha dicho constantemente que su primer proyecto sería ayudar a mejorar las lesiones cerebrales.



Otras empresas que trabajan en tecnologías similares ya han logrado implantar dispositivos en cerebros.



Synchron Inc. implantó su primer dispositivo en un paciente estadounidense a través de los vasos sanguíneos en lugar de mediante cirugía cerebral. Synchron inserta su dispositivo mediante una incisión quirúrgica en la base del cuello y luego maniobra el implante hasta su destino en el cerebro.



En mayo de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el ensayo de Neuralink con una exención para dispositivos en fase de investigación, que permite a los fabricantes de dispositivos médicos seguir adelante con los ensayos en humanos.



La empresa comunicó que también había recibido la aprobación del hospital donde realizará las primeras intervenciones quirúrgicas, pero no dio el nombre del centro. El camino hasta la siguiente serie de ensayos y la eventual implantación generalizada es largo.



En mayo, Victor Krauthamer, profesor de la Universidad George Washington y ex director de la división de Física Biomédica de la FDA, señaló: "Suele llevar años".



BLOOMBERG