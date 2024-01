Oppo y Nokia ponen fin a años de disputas con licencias cruzadas de patentes 5G

La tecnológica china Oppo y la finlandesa Nokia firmaron un acuerdo de licencias cruzadas de patentes en el ámbito del 5G y otras tecnologías de comunicación móvil mediante el cual "ambas partes resolverán todos los litigios pendientes en todas las jurisdicciones".



Las condiciones del pacto son "confidenciales por mutuo acuerdo", indicó en un comunicado Oppo, cuyo director de propiedad intelectual, Feng Ying, aseguró que el acuerdo "refleja el reconocimiento y respeto mutuos por la propiedad intelectual de cada una de las partes y sienta las bases para una futura colaboración".

Oppo Cortesía

Por su parte, la presidenta de Nokia Technologies, Jenni Lukander, indicó que el pacto, unido a otras alianzas cerradas en el último año en el campo de los teléfonos inteligentes, "proporcionará estabilidad financiera a largo plazo a nuestro negocio de licencias".



En su comunicado, Nokia apunta que recibirá de Oppo pagos "durante un período de varios años" en concepto de canon y que también abonará unas cantidades no desveladas para ponerse al día de los períodos en los que no ha pagado.



El portal de noticias económicas Yicai recuerda que ambas compañías se enzarzaron en batallas legales desde julio de 2021, con demandas presentadas por Nokia contra Oppo en más de diez países tras un desacuerdo sobre las tasas de licencias FRAND (acrónimo inglés de 'amistoso, razonable y no discriminatorio') por las patentes de 5G de la tecnológica finlandesa.

Nokia, empresa de tecnología. Archivo EL TIEMPO

Pese al avance de la comercialización del 5G en los últimos años, no se ha establecido un estándar unificado sobre los cánones por patentes, lo que se ha traducido en cada vez más disputas en ese sentido entre gigantes tecnológicos, apunta el mencionado medio.



