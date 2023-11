¿En cuánto tiempo la IA superaría la inteligencia humana?

La Inteligencia Artificial (IA) avanza de manera rápida en el planeta. Hoy ya hay robots que casi parecen humanos, incluso, se han creado bots que pueden mantener conversaciones con internautas y empresas trabajan por sofisticar servicios por medio de la IA.





De hecho, la discusión sobre la superioridad de las 'maquinas' no es reciente. Por ejemplo, en el cine ya se han dado estos debates. La diferencia, es que en la actualidad no parece ser un tema lejano.



Precisamente, Geoffrey Hinton, conocido como uno de los padrinos de la IA, pionero en la investigación de redes neuronales y aprendizaje profundo, que allanó el camino para el desarrollo de sistemas actuales de Inteligencia Artificial como ChatGPT, en entrevista con 'The 60 Minutes Interview', manifestó que "por primera vez podemos tener cosas más inteligentes que nosotros".



Hinton se refería a la IA, para él esta invención del ser humano puede entender lo que hay en el entorno y tiene una inteligencia, así que podrán elaborar y vivir sus propias experiencias desarrollando su propia consciencia, aunque aclara que aún no está tan desarrollada, pero que se logrará.



Para Hinton los modelos de Open AI y de Google poseen una inteligencia especial y capacidades de razonamiento.

Según sus predicciones iniciales sobre la IA, esta podría superar el razonamiento del humano para los próximos 50 a 60 años; sin embargo, en esta entrevista, resaltó que puede que ocurra mucho más rápido, en los próximos 5 años.



En otra entrevista que dio Hinton para la BBC, aseguró que los chatbots llegarían a superar la capacidad de almacenamiento de información del cerebro humano.



