Lo que debe tener en cuenta al momento de armar un computador 'gamer'

¿Comprarse una consola o armar un computador apto para videojuegos? Esa es la pregunta que muchos amantes de la industria de los videojuegos se hacen al momento de escoger cuál es la experiencia que más les puede convenir para disfrutar de la experiencia, ya sea en soledad o en multijugador.



Sin embargo, lo cierto es que existen numerosos factores que pueden determinar esta elección, como la experiencia al momento de jugar, la practicidad e, incluso, el presupuesto, porque, las cosas como son, invertir en entretenimiento no resulta sencillo o viable para muchas si se piensa a corto plazo.



Esto ha llevado a muchas personas en ‘hacer el esfuerzo’, con tal de tener un sistema de juego que se acomode a sus necesidades o gustos, y es en esto en lo cual los computadores pueden tener puntos extra.



Armar un computador para jugar videojuegos o, incluso, ir más allá y empezar a crear contenido para internet a partir del entretenimiento ‘gamer’ se ha vuelto una tendencia creciente, sobre todo desde la pandemia del covid-19, cuando muchas personas no encontraban pasatiempo alguno en sus hogares y buscaban la manera de distraerse de la monotonía del confinamiento.



El mundo de los llamados ‘streamers’ como Ibai Llanos, Coscu, Juan Guarnizo, Auronplay, entre otros, de alguna u otra forma, ha logrado que mucha gente, en especial los jóvenes, se interesen en incursionar en este mundo, sea para crear contenido, o simplemente para divertirse. Evidentemente, la gran mayoría de estos creadores de contenido se instalan en un computador para manejar todo desde allí.



Dada esta situación, ¿qué se necesita para construir un computador ‘gamer’?, ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta para que el futuro computador que se busque armar cumpla con lo que se quiere o necesita? Acá le explicamos.



Bolsillo y conocimiento



Evidentemente, si usted quiere invertir en un buen computador que sea capaz de correr cualquier videojuego, debe tener en cuenta que los recursos económicos que debe destinar para lograrlo son, por lo general, bastante elevados.



Por lo tanto, lo recomendable sería, primero, cotizar las piezas (monitor, teclado, mouse, CPU y sus componentes) y buscar los precios que más se ajusten a lo que usted esté dispuesto a invertir.



Además, tiene que tener muy en cuenta que gran parte del éxito al momento de armar un computador para videojuegos radica en que todas las partes funcionen de manera orgánica entre sí, por lo que también es necesario tener conocimiento de lo que se quiere comprar.

Por ejemplo, no sirve de mucho tener una tarjeta gráfica potente si la memoria RAM no es capaz de soportar su rendimiento, o si el monitor no tiene la potencia suficiente para mostrar gráficos en alta resolución, por lo que no siempre es necesario tener los elementos de vanguardia para garantizar un rendimiento óptimo.



Pensar a futuro

Es común que, al momento de comprar las piezas para armar un computador, estas estén con las especificaciones para los juegos que están en vigencia, por lo que se puede caer en el riesgo de que, a futuro, estos componentes queden obsoletos.



Lo recomendable, entonces, es escoger componentes que se mantengan útiles en un futuro. La tarjeta madre (o placa base) y el procesador es a lo que menos se le debe dar prioridad en cuanto a gastos, porque son la base para los demás componentes.



Autonomía

Lo principal al momento de armar un PC gamer desde cero es la autonomía del proceso, pues mediante esta, usted podrá construir un computador que se ajuste a sus necesidades y/o gustos.

“Armar una PC gamer desde cero es la única forma infalible de asegurarte de que el sistema será capaz de satisfacer todas tus preferencias personales. Cuando determina todo lo que hay en su PC, desde la fuente de alimentación en adelante, sabes que podrás usar los juegos que quieras, a las velocidades de cuadro que quiera, sin sacrificar desempeño”, explica Intel.



Si usted se mantiene en la línea de lo que busca en su PC, lo más probable es que el resultado final pueda satisfacerle o, incluso, superar sus expectativas.



