Cinco plataformas web en las que su seguridad está más expuesta

A medida que más personas tienen acceso a internet, también se incrementan los intentos de fraudes digitales. Y eso es porque, a la par, los ciberdelincuentes adaptan sus métodos para vulnerar la seguridad de los usuarios.



(Lea más: ¡Ojo! Estos son los riesgos a los que se expone al contestar números desconocidos)

De acuerdo con un informe de seguridad digital realizado por TransUnion, el 39 % de los ciudadanos ha sido víctima de robos y engaños por Internet.

Los datos también evidencian que algunas de las herramientas más empleadas para llevar a cabo este tipo de delitos son las plataformas de juegos en línea, las llamadas telefónicas, el correo electrónico, las redes sociales y los códigos de QR.

Para evitar caer en una estafa, la 'startup' Tusdatos.co compartió cuáles son las cinco páginas con mayor riesgo de exposición y en las que se recomienda tener especial cuidado con la información que se entrega.

(Lea más: Cuatro acciones para prevenir y mitigar la suplantación en créditos digitales)

Seguridad iStock

Plataformas 'más riesgosas'

- Casas de apuestas deportivas: de acuerdo con Santiago Hernández, CEO de Tusdatos, "existen casos en los que estas plataformas manipulan los resultados de los juegos, retrasan o niegan pagos legítimos bajo pretextos infundados y cierran cuentas de usuarios que han acumulado ganancias significativas".



A esto se le suman las posibilidades de ser víctima de suplantación de identidad a la hora de retirar el dinero ganado.

- Compañías financieras digitales: en este punto hay que tener presente, según Hernández, que algunas firmas de este tipo ofertan productos no autorizados por la Superfinanciera, no son transparentes en temas relacionados con tasas y comisiones o hacen uso indebido de los datos personales de sus clientes.

- Apps de domicilios: el CEO de la 'starup' alerta que en algunas situaciones se pueden presentar cobros errados, alteración de la calidad de los alimentos y pedidos que nunca son entregados.

Aquí también se incluye que los domiciliarios no están exentos a que les bloqueen sus cuentas sin una explicación clara o un proceso transparente de apelación.



- Aplicaciones de transporte: en este caso, los pasajeros pueden verse inmersos en situaciones en las que se presentan fraudes. Los conductores, por su parte, tampoco están exentos de ser víctimas de actos delictivos.

- Páginas de citas: los usuarios de estas apps pueden estar expuestos al acoso y la suplantación de identidad. En ese sentido, se recomienda tener cuidado con las interacciones que se realizan a través de estas plataformas.

(Lea más: ¡No caiga! Los motivos por los cuales ciberdelincuentes buscan datos personales)

Seguridad iStock

Tenga en cuenta que esto no aplica para todos los casos y no implica que todas las plataformas o sitios web que presten este tipo de servicios no tengan un buen manejo de seguridad. Es decir, la principal recomendación es que procure mantener las alarmas activadas cuando navega en internet para no caer en engaños.

"No se trata de estigmatizar este tipo de plataformas o sitios web, lo que queremos es brindar consejos y recomendaciones prácticas para que evite caer en estafas digitales. Recuerde, ¡Soldado advertido, no muere en guerra!”, destacó Hernández.

Recomendaciones

- Valide el servicio que va a utilizar: antes de utilizar cualquier plataforma digital, verifique que el servicio o la página web sea legal y cumpla con los protocolos mínimos de seguridad. Para ello, investigue la reputación de la empresa, lea las opiniones y comentarios de otros usuarios y verifique que cuenta con los permisos para estar en operación.

- Asegure sus cuentas: se aconseja habilitar medidas de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores. De esta manera podrá proporcionar una capa extra de protección a sus transacciones financieras en línea, así como a su información personal.

- Configure la privacidad de su navegación en internet: ajuste las configuraciones de privacidad en aplicaciones y servicios digitales para controlar qué información personal comparte. Además, revise los permisos solicitados por las apps antes de instalarlas o actualizarlas.

(Lea más: El perfil del deudor colombiano: los solteros son los que más se endeudan)

PORTAFOLIO