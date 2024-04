¿Por qué es bueno actualizar y limpiar números antiguos en WhatsApp?

Sobre WhatsApp, la popular plataforma de mensajería instantánea, los expertos advierten de los riesgos de acumular números obsoletos en la lista de contactos de la aplicación.



Aunque WhatsApp continúa mejorando la experiencia del usuario con frecuentes actualizaciones, los expertos enfatizan la importancia de mantener la lista de contactos actualizada.



La acumulación de números obsoletos puede no solo llenar innecesariamente la memoria del dispositivo, sino también plantear preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos almacenados.



La recomendación de los expertos es revisar regularmente la lista de contactos y eliminar aquellos números que ya no son relevantes.



Esto no solo libera espacio en la memoria del dispositivo, sino que también previene situaciones potencialmente confusas, especialmente cuando los números son reciclados por los operadores de telefonía móvil.



Mantener la lista de contactos actualizada no solo contribuye a la eficiencia del dispositivo, sino que también fortalece la seguridad y la privacidad de los usuarios en la plataforma de mensajería líder en el mundo.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio