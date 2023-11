El impulso gratuito al desarrollo del campo que lidera AgrodatAi

En el corazón de la Colombia rural, en donde el trabajo agropecuario ha sido fundamental y a diario se enfrenta a múltiples desafíos, surgió AgrodatAi, un desarrollo tecnológico con el mismo nombre de la empresa, que se presenta como una plataforma digital con un propósito claro: transformar la vida de los campesinos.



Esto, según sus desarrolladores, se busca por medio del acceso a la información, capacitación y acompañamiento que necesitan para las labores del día a día. Desde su inicio en 2019, AgrodatAi se ha convertido en una herramienta esencial para más de 330.000 productores, marcando un hito en el sector agrícola colombiano.



Y por eso ganó la categoría de Transformación Digital en los Premios Portafolio 2023.



De acuerdo con la forma en la que ellos mismos se describen, AgrodatAi no es sólo una plataforma; “es una misión de empoderamiento” y su propósito central es reconocer y elevar la labor de los campesinos, ofreciendo capacitaciones y entregando información clave de manera gratuita.



Este enfoque no solo les permite estar al tanto de los precios del mercado, eventos climáticos y cuestiones sanitarias, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para realizar ventas y comerciar de manera justa.



La plataforma opera a través de cuatro canales distintos: la plataforma web, la aplicación móvil, y un chatbot llamado Don Tulio, que interactúa con los usuarios a través de WhatsApp y mensajes de texto. Este despliegue multicanal ha permitido a AgrodatAi alcanzar el 100% del territorio colombiano, impactando significativamente al 12,4% de los productores y productoras del país.



Lo que distingue a AgrodatAi no es solo su alcance nacional, sino su capacidad para llegar a los rincones más remotos de Colombia. Desde las vastas llanuras hasta las montañas, AgrodatAi ha tejido una red que conecta a los productores en un solo ecosistema digital.



Los números cuentan la historia de éxito de este programa, ya que con más de 1 millón de alertas enviadas sobre temas agroclimáticos, sanitarios y de crédito, la plataforma ha demostrado ser un canal de información esencial. Además, ha respaldado la gestión de créditos agropecuarios para más de 8.500 usuarios, ofreciendo oportunidades que antes eran difíciles de alcanzar para los productores.



La razón de su nacimiento se encuentra en la brecha de información que históricamente ha afectado a los campesinos colombianos, quienes según cuentas de esta empresa, sólo reciben el 30% del valor real de sus productos debido a la falta de información sobre los precios del mercado. Además, enfrentan dificultades para acceder a financiamiento, asistencia técnica y servicios básicos.



Es así como buscan empoderar a los campesinos con conocimiento y recursos, para de esta forma cerrar la brecha de información y crear oportunidades reales para los productores agropecuarios.



Teniendo en cuenta esto, en un país donde la agricultura es la columna vertebral, AgrodatAi se eleva como una alternativa de transformación sostenible, apoyada en su capacidad para conectar comunidades, entregar conocimientos vitales y ofrecer oportunidades reales está cambiando la narrativa de los campesinos. Es por esto que sus desarrolladores resaltan que más que una plataforma digital, son un agente de cambio que está dejando una huella duradera en la agricultura, llevando luz a aquellos que han trabajado en las sombras y con pocas oportunidades durante mucho tiempo.

PORTAFOLIO