Gobierno presentará proyecto de ley enfocado en la protección de datos: lo que propone

En la asamblea anual de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), el ministro TIC, Mauricio Lizcano, anunció que el Gobierno presentará ante el Congreso de la República un proyecto de Ley que dictará disposiciones para el uso, intercambio, aprovechamiento de la infraestructura de datos del Estado y la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades públicas.



Se espera que este proyecto sea radicado en las próximas semanas. “La inteligencia artificial se basa en datos, y en Colombia no tenemos una cultura de datos. Por eso, con este proyecto vamos a incentivar y obligar a las entidades del Estado a que tengan que producir datos anónimos, que puedan servir para construir la IA. Hay muchos datos que no tienen nombre y apellido y que no necesitan una regulación tan exhaustiva. Sobre esos datos, en los que no se les está violando la privacidad a nadie, es sobre los que vamos a trabajar. Entonces, lo que buscamos es facilitar todo ese procedimiento, lo que va a permitir construir más y mejores temas de Inteligencia Artificial”, manifestó el ministro TIC, Mauricio Lizcano.



De acuerdo con la cartera de las TIC, este proyecto de Ley velará por la privacidad de las personas y los datos que deben ser protegidos. Además se espera, que para junio se estructuré un Conpes para presentar la hoja de ruta de inteligencia artificial en el país.



La ponencia del Ministro Lizcano en la asamblea de AmCham se centró en la Inteligencia Artificial, base para convertir a Colombia en PotencIA Digital. En su presentación, el líder de la cartera TIC explicó el trabajo que se adelanta para que Colombia se transforme en un hub de IA.



Lizcano destacó la resiente alianza con los Emiratos Árabes para consolidar la posición del país en esa materia, y los avances en la construcción de dos grandes centros de inteligencia artificial, uno en Zipaquirá y otro en la localidad de Usme, en Bogotá, y 100 microcentros por toda Colombia. Además de los programas y cursos gratuitos que buscan fomentar la educación digital en el país.



JOHANA LORDUY

Portafolio