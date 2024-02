IA generativa, el nuevo ‘socio’ de las campañas publicitarias

La publicidad digital tampoco ha sido ajena del impulso que ha tomado la inteligencia artificial (IA). De hecho, según el más reciente informe de Kantar, los anuncios desarrollados con IA generativa han reportado un “buen rendimiento”, pese a tener una “variabilidad en la calidad”. Además, de que su uso podría ayudar en el proceso creativo de los equipos de marketing.



(Vea: ¿Cómo será Colombia en 100 años, según la inteligencia artificial?).



Y es que según los resultados analizados, basados en más de 250.000 pruebas de la herramienta Link AI for Digital, se evidenciaron cómo los anuncios impulsadas por IA pueden ayudar rápidamente a los especialistas en marketing a seleccionar la ruta más efectiva en términos de disfrute, persuasión e interacción, lo que al final ayudaría a un ahorro de tiempo y costos.



Asimismo, se identificó cómo esta herramienta “emerge como un aliado poderoso” para la creación de activos publicitarios a velocidad y a escala. No obstante, “la IA necesitaría del trabajo creativo de los humanos”.



“La IA debe ser un socio, no el protagonista en el proceso creativo. No busca reemplazar, sino ayudar a agencias y especialistas en marketing a explorar nuevas formas de creatividad e impacto, controlar también las cuestiones más operativas y repetitivas en la creación, para liberar tiempos que potencien la creatividad humana”, señaló el reporte de Kantar.



Ante este contexto, Stefanie Klinge, directora de creatividad y medios de Kantar, comentó que el análisis presentado por Link AI for Digital también enfatizó en la transparencia, calidad y rigurosidad al momento de usar esta herramienta.



“La tentación de producir grandes cantidades de contenido fácilmente con inteligencia artificial puede aumentar el riesgo de simplemente contribuir a la saturación publicitaria no necesariamente efectiva. Es por esto que en el mundo de la IA generativa, la eficiencia debe equilibrarse cuidadosamente con la efectividad”, agregó.



Otro de los hallazgo de este análisis evidenció que tres de los seis anuncios totalmente generados por Inteligencia Artificial destacaron en un 30%.



Sin embargo, no hubo un patrón claro en cuanto a si la participación total o parcial de IA generativa afectaba inequívocamente el rendimiento del anuncio.



Cabe destacar que seis de los nueve anuncios con Inteligencia Artificial analizados superaron el promedio en términos de significado, diferencia y prominencia para la marca.



(Vea: ¿Va a comprar un carro? Las claves para elegir el mejor modelo, según Chat GPT).



Otros campos

Marketing digital. iStock

Pero el uso de la IA no solo ha tenido eco entre las áreas de marketing, ya que de acuerdo con un reporte de la firma Deliotte, se espera que en los próximos años la IA generativa “impulse una transformación organizacional sustancial”.



Según el estudio, que contó con la participación de más de 2.800 directores de 16 países, el 79 % de los encuestados esperan que la IA generativa impulse una transformación organizacional sustancial en menos de tres años.



Sin embargo, por el momento, la mayoría ha enfocado su uso en mejorar la eficiencia y la reducción de costos. Asimismo, el 56% de los ejecutivos afirmó que este tipo de herramientas permitirán nuevas, mejorar la eficiencia y la productividad.



Por su parte, el 73% de los consultados señaló que ya están integrando esta tecnología en el desarrollo de productos e investigación, así como en proyectos con fines relacionados con la innovación y el crecimiento.



“Los encuestados comentan que, en general, se sienten preparados en lo que respecta a estrategia e infraestructura tecnológica, pero tienen menor confianza con relación al talento, la gobernanza y los posibles riesgos, que se consideran barreras importantes para la adopción de la inteligencia artificial”, precisó el reporte de Deliotte.



Por último, el 72% de los ejecutivos señaló que para gestionar la adopción generalizada y responsable de la inteligencia artificial generativa se necesita una mayor regulación global, así como de una colaboración por parte del sector público y privado.



(Vea: Bogotá o Medellín: ¿qué ciudad será mejor en 20 años, según la inteligencia artificial?).



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio