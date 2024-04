El modo incógnito de Google no es tan incógnito: así es como opera realmente

Google deberá realizar cambios significativos en el modo incógnito de Chrome luego de una demanda colectiva que cuestionó la privacidad de esta función. Contrario a lo que muchos usuarios creían, el modo incógnito no garantizaba una navegación completamente privada. A través de los años, Google ha recopilado millones de datos de navegación de sus usuarios, incluso cuando se encontraban en modo incógnito.



La demanda, que comenzó en 2020, finalmente ha llegado a un acuerdo judicial que obliga a Google a eliminar los datos recopilados en el modo incógnito y realizar cambios en esta función para mejorar la transparencia y proteger la privacidad de los usuarios.



Entre los cambios acordados se incluye mostrar con mayor claridad en las políticas de privacidad y en la pantalla de inicio cómo se recopilan los datos de navegación web, así como bloquear las 'cookies' de seguimiento utilizadas para publicidad y revelar qué datos retiene de los usuarios.



Aunque la demanda no establece una compensación económica específica para los afectados, se estima que los datos que Google tendrá que borrar representan activos valorados en 5.000 millones de dólares.



Sin embargo, los consumidores conservan su derecho a demandar a Google individualmente por el seguimiento de datos. Hasta el momento, unas cincuenta personas han iniciado los trámites legales.



David Boies, presidente del bufete de abogados Boies Schiller Flexner, que lideró la demanda, calificó el acuerdo como un 'paso histórico' para exigir honestidad y responsabilidad a las empresas tecnológicas dominantes.



Por su parte, el portavoz de Google, José Castañeda, expresó que la empresa está complacida de resolver la demanda, aunque siempre consideraron que era infundada. Aseguran que nunca asociaron los datos con los usuarios que utilizaban el modo incógnito y que nunca se usaron para personalización alguna.



Funcionamiento del modo incógnito

Google EFE

En términos simples, el modo incógnito está diseñado para permitir a los usuarios navegar por Internet de forma anónima en dispositivos compartidos, como teléfonos o computadoras, evitando que otros usuarios accedan a su historial de navegación. Sin embargo, lo que muchos no saben es que los sitios web visitados y otros servicios aún pueden rastrear y recopilar información sobre la actividad en línea de los usuarios.



Google, como parte integral del ecosistema digital, utiliza esta información recopilada para alimentar sus algoritmos de predicción de comportamiento y preferencias, lo que les permite ofrecer publicidad más precisa y dirigida.



A pesar de las expectativas de privacidad asociadas con el modo incógnito, Google ha admitido que los sitios web pueden identificar al usuario y rastrear sus actividades mientras navegan en este modo.



Además, el modo incógnito no evita que los sitios web publiquen anuncios personalizados basados en la actividad del usuario durante la sesión. Aunque después de cerrar todas las ventanas de incógnito, los sitios web no podrán mostrar anuncios basados en esa actividad, siempre y cuando el usuario no haya accedido a su cuenta.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio