Claro se cayó: usuarios se quedaron sin internet y sin poder llamar

Durante la tarde de este lunes 11 de septiembre, varios usuarios en redes sociales reportaron la caída del operador móvil Claro, asegurando que no tienen cobertura de internet, ni que tampoco salen llamadas desde sus celulares.



"No me funciona el correo, no me salen llamadas y tampoco tengo cobertura de internet", aseguró uno de los usuarios afectados.



Oigan, @ClaroColombia está totalmente caído. No hay señal de datos y tampoco para hacer llamadas. — Camilo Peña (@penacamilo) September 11, 2023

Claro, por su parte, confirmó que se presentó una intermitencia en sus servicios móviles, pero que ya lo restableció.



"Los servicios se encuentran en proceso de estabilización", dijo la empresa.



La empresa ofreció disculpas y lamentó los inconvenientes que la situación le haya generado a sus clientes.

