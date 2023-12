Expansión de las redes 4G en Colombia costaría unos 4.500 millones de dólares

Se prevé que el 2024 será el año del 5G en Colombia, luego de conocerse los resultados de la subasta del espectro. Sin embargo, las preguntas se centran sobre el futuro del 4G en el país y si se deberá continuará con su despliegue.



Lo cierto es que los expertos del sector han señalado que uno de los principales retos que tendrán los operadores es seguir mejorando la cobertura del 4G, al tiempo que montan la nueva infraestructura para 5G.



De acuerdo con un nuevo reporte de la Asociación Gsma, titulado ‘Brechas de Conectividad en Colombia: un estudio cuantitativo’, la cobertura 4G a nivel nacional alcanza hoy al 85% de la población, con Bogotá por encima del promedio (87%) y Chocó en el nivel más bajo (74%).



Es así como bajo las condiciones actuales de mercado, “expandir la cobertura 4G al 95% conllevaría una inversión de US$4.500 millones.



Santander, Antioquia, Meta y Boyacá requerirían la mayor inversión, con montos superiores a los US$350 millones por departamento. Bogotá representaría la única inversión rentable”, precisa el reporte.



Cabe apuntar que la expansión del 4G será esencial para garantizar que más personas en el territorio nacional accedan a internet móvil, lo que favorecería los objetivos de adopción e inclusión digital en el país.



Otro de los puntos que señala el informe de la Gsma se enfoca “en la brecha de uso” de 15,3 millones de colombianos que tienen hoy día cobertura de internet móvil, pero no utilizan los servicios, ya sea porque no pueden costear un dispositivo ni un paquete de datos.



“Aumentar la accesibilidad para estos 15,3 millones de colombianos requeriría un financiamiento de casi US$3.150 millones a nivel nacional o US$ 200 por usuario no conectado”, apunta el informe.



Ahora bien, según el estudio, reducir esta brecha sin incurrir en financiamiento público sería posible a través de “reformas de política pública que impulsen la adopción de los servicios. La primera opción que analiza la Gsma es una modernización regulatoria y tributaria”, se lee en el reporte.



Para Lucas Gallitto, director para América Latina de Gsma, cerrar el último tramo de la brecha digital será un desafío.



“Necesitamos políticas públicas modernas que reflejen el lugar que la conectividad tiene en nuestra sociedad: no un lujo ni un privilegio, sino un democratizador del acceso a oportunidades. La industria móvil está comprometida con conectar a todos los colombianos. Alcanzar la meta del 85% es posible con decisiones de gobierno alineadas con esta visión y una estrecha colaboración público-privada”, agregó Gallitto.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio