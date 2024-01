Creador de ChatGPT busca millones de dólares para una red de fábricas de chips de IA

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que ha estado trabajando para recaudar miles de millones de dólares de inversores globales para una empresa de chips, pretende utilizar los fondos para establecer una red de fábricas para fabricar semiconductores, según fuentes.

Altman ha tenido conversaciones con varios inversores potenciales con la esperanza de recaudar las grandes sumas necesarias para las plantas de fabricación de chips, o fabs, como se las conoce coloquialmente, señalaron las fuentes a Bloomberg.



El proyecto implicaría trabajar con los principales fabricantes de chips, y la red de fábricas tendría un alcance global, dijeron algunas de las fuentes. Si bien Bloomberg informó anteriormente sobre los esfuerzos para recaudar fondos para una empresa de chips, el alcance del proyecto y el enfoque en la fabricación no se conocían previamente. Las conversaciones aún son tempranas y no se ha establecido una lista completa de socios y financiadores involucrados, dijeron las fuentes.



La campaña de recaudación de fondos de Altman refleja su preocupación de que a medida que la IA se vuelva más omnipresente, no habrá suficientes chips para un despliegue generalizado, dijeron algunas de las personas familiarizadas con el tema.



Algunas previsiones actuales para la producción de chips relacionados con la IA no cubren la demanda proyectada. Construir y mantener fábricas de semiconductores es mucho más costoso que el enfoque favorecido por muchos de los pares de la industria de IA de OpenAI. Amazon.com Inc., Google Microsoft Corp. de Alphabet Inc., el mayor inversor de OpenAI, normalmente se centran en diseñar su propio silicio personalizado y luego subcontratan la fabricación a empresas externas.



Construir una única planta de fabricación de última generación puede requerir decenas de miles de millones de dólares, y crear una red de instalaciones de este tipo llevaría años. Sólo las conversaciones con el G42 se habían centrado en recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, dijeron personas a Bloomberg anteriormente, aunque el estado actual de las discusiones no está claro.



Altman cree que la industria necesita actuar ahora para garantizar que haya suficiente oferta hacia el final de la década, según personas familiarizadas con su pensamiento. Desde que OpenAI lanzó ChatGPT hace más de un año, el interés en las aplicaciones de inteligencia artificial se ha disparado entre empresas y consumidores.



Esto, a su vez, ha estimulado una demanda masiva de potencia informática y procesadores necesarios para construir y ejecutar esos programas de IA. Altman ha dicho repetidamente que ya no hay suficientes chips para las necesidades de su empresa.



BLOOMBERG