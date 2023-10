Alistan nuevas medidas para dominancia en datos móviles

Ante el sinsabor de los operadores Movistar y WOM por no incluirse todas las recomendaciones señaladas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la Resolución 3947, la cual detalla los precios de reserva, las obligaciones y las medidas para la subasta 5G; el viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado Parra, habló con Portafolio y explicó las razones de base que siguieron.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

De acuerdo con Jurado, el ministerio de las TIC aceptó tres de las cuatro recomendaciones que presentó la SIC. Y señaló que no siguieron la observación enfocaba en el Roaming Automático Nacional (RAN), por tres razones. Cabe señalar que la figura del RAN obedece a que un operador debe facilitar cobertura a otro operador que no cuente con infraestructura en ciertas zonas del país.



La primera razón que señaló Jurado es que el acceso al RAN, ya es una obligación de los operadores y que está establecida desde la Resolución 5050 de la CRC, por lo cual determinaron que “repetir una obligación” que ya existía no tenía ningún sentido en un contexto de subasta.



La segunda razón es que el Ministerio no cuenta con “funciones para regular el mercado”, y que eso le compete a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), por ese motivo no podían incluir medidas regularorias, enfocadas en el tema de dominancia, dentro de la resolución de la subasta.



La tercera razón es que la propuesta que habían hechos algunos operadores de que Claro no podía salir a ofertar en la subasta hasta que se garantizara ese RAN, era insostenible ya que “el Roaming Automático Nacional no está garantizado por banda, sino por servicio”.



Ahora bien, ante el punto que ha suscitado grandes debates en los últimos años en el sector de las telecomunicaciones y que gira entorno a la dominancia de un operador, el viceministro afirmó que:



“La dominancia está establecida y explicada en los documentos que emitió la CRC, además establece los posibles caminos a seguir. Básicamente, el paso que queda es la propuesta regulatoria de algunas medidas que aún no han sido dadas por la Comisión y que en los próximos días se darán a conocer. Pero lo que muestran los documentos es que el mercado de voz dejó de ser relevante. Hoy el mercado más importante es el de los datos y por supuesto hay una dominancia por parte de Claro. Efectivamente se deben tomar medidas, pero desde la CRC”.



Las pruebas se realizaron en un "Showroom 5G", organizado por MinTIC.

Frente a las inversiones que se han presentando en el país, Gabriel Jurado afirmó que este punto es relevante para que los operadores puedan competir en el mercado.



“Si uno mira las inversiones de quien es dominante y de quien no, uno entiende porqué han tenido una expansión como la que han tenido. Por eso la invitación del Gobierno es que se invierta en redes, ya que esa es la única forma que tendrán los operadores para competir de tú a tú con la dominancia”.



Por su parte, de cara a la integración de infraestructura de redes que adelantan Movistar y Tigo, que también abre un debate de un posible jugador “fuerte” en el mercado, el viceministro Jurado precisó que todavía es “muy apresurado” sacar conclusiones.



“Sin duda eso de competidor fuerte es una reflexión valida. Y si bien no hay una integración empresarial hasta hora, lo que muestra el documento de integración que aprobó la SIC es que a futuro tienen la intención de consolidar la operación técnica en una sola compañía, una nueva compañía que opere la red bajo las dos marcas, Movistar y Tigo. Pero separando esa parte de venta minorista de la parte de red mayorista y redes de transporte, sí van a tener una posición fuerte. Sería muy apresurado decir que porque se unen van a equilibrar el mercado porque hay que mirar otros factores”.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio