‘Proceso de subasta 5G ha dado tranquilidad al sector’: Nokia

A pocas semanas de que se desarrolle la subasta del espectro en el país, jugadores del sector de las telecomunicaciones ven con buenos ojos la llegada del 5G. Paolo Veglio, country manager de Nokia Networks, habló sobre el despliegue que se vendrá una vez definidos los bloques del espectro. Además, se refirió al trabajo que viene realizando con empresas de otros sectores.



¿Cómo viene Nokia Networks en el país?

​

Venimos muy bien. La empresa tiene 50 años en este territorio y si hablamos de redes móviles contamos con una presencia de aproximadamente 30 años. A lo largo de este tiempo hemos ido creciendo, y adquiriendo compañías lo que nos ha permitido enriquecer nuestro portafolio. Si bien la marca ha sido reconocida en la parte de dispositivos móviles hay que señalar que esta vertical ya no hace parte de nuestro negocio, ya que fue adquirida por Microsoft. Luego de esa venta nos convertimos en una empresa 100% de tecnología B2B (business-to-business) con soluciones que incluye redes de fijas, redes de transmisión, softwares y hardwares.



¿De qué se tratan estas soluciones?

​

Tenemos tres unidades de negocio en este momento: Mobile Networks, Network Infrastructure (redes de transmisión) y Cloud and Network Services. Ahora bien, es importante añadir una cuarta unidad que es Nokia Tecnology, la cual está dedica exclusivamente a la innovación, aquí se encuentran todos nuestros licenciamientos y patentes.



Como dato para resaltar, hoy Nokia cuenta con 300 referencias a nivel mundial en cuanto a redes de 5G.



¿Cuál es la línea que más viene creciendo?

​

Todas han venido creciendo en los últimos meses. Sin embargo, la vertical de Mobile Networks, con la que tenemos más tiempo en el país, ha sobresalido gracias a que las diferentes generaciones de tecnología (2G, 3G y 4G ) han ido avanzando rápidamente y eso ha dado pie para que esta unidad de negocio siga reportando un alza. Esperamos que ese impulso continúe con el 5G. Asimismo, se destaca la línea de Cloud and Network Services que ha venido mostrando un auge debido a la demanda de estos servicios.



¿Quiénes son los actuales clientes de Nokia Networks?



Nosotros tenemos como principales clientes a los operadores, pero a lo largo de los años nos hemos venido diversificando, suministrando tecnología y soluciones al sector industrial. En un principio comenzamos con las redes privadas de 4G y próximamente serán las de 5G.



¿Se van visto afectados por el dólar?

​

Efectivamente, tuvimos una situación el año pasado debido a la fluctuación del dólar y eso definitivamente impuso retos a nuestros clientes, que reciben ingresos en pesos y que compran, parte de esta tecnología, en dólares. Si bien cada situación se maneja caso a caso, hemos encontrado la forma de dar apoyo a las empresas.



A nivel de presupuesto, vemos que las empresas que hacen parte de esta industria tienen presupuestos fijos en materia de inversión. Hay que destacar que toda esta ola de transformación en la industria no ha parado, a pesar de que la economía muestra indicadores poco favorables.

Paolo Veglio, country manager de Nokia Networks en Colombia

¿Cómo ha sido el trabajo con las redes 5G?

​

Este ha sido un proceso que lleva varios años. La primera demostración que hicimos con esta tecnología fue en enero del 2018 con el fin de evidenciar su potencial, principalmente en velocidades y baja latencia. Desde entonces hemos trabajado con los operadores en varios pilotos.





Actualmente, estamos en conversación con algunos de ellos para poder comenzar a desplegar esta infraestructura.



Luego de la subasta del espectro 5G, ¿cuánto puede tardar desplegar

las redes en el país?

​

El despliegue de 5G, sin duda, será progresivo y normalmente se comienza por las ciudades principales del país, ya que en estas zonas se concentra el mayor foco de tráfico. Luego la cobertura irá aumentando en todo el territorio. Hay que mencionar que esto se realizará en función de los planes de inversión y de los tiempos que definan los operadores móviles.



La atención está en 5G, pero ¿seguirán con el despligue de 4G?

​

Absolutamente. Desde hace varios años hemos dicho que una de las condiciones para poder desplegar 5G es que detrás de esta tecnología se tenga una red 4G bastante robusta porque en el momento en que el usuario sale de la cobertura 5G se va a tener que conectar a una red 4G y si la red no está lo suficientemente dimensionada la experiencia del usuario no será la mejor. Entonces en este sentido los operadores han venido haciendo un buen trabajo en seguir desplegando el 4G en Colombia.



¿Cómo esperan cerrar este año y qué viene para la empresa?

​

El 2023 cerrará muy bien, teniendo en cuenta que se viene la subasta del espectro el próximo 20 de diciembre. Este anuncio y todo el procesos que se adelanta ha dado mucha confianza en la industria. Desde Nokia Networks estamos listos para el 5G.



