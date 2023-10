Objetos con los que se puede limpiar su celular sin dañarlo

El teléfono celular se ha convertido en un objeto indispensable para el día a día de muchas personas en la actualidad, al punto de que muchas de las actividades que muchos sectores de la sociedad realiza en el presente se realizan mediante este.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



También es sabido que, más allá de que el celular es un objeto casi muy común, también se ha convertido en un objeto que se relaciona mucho con la presentación personal y la identidad de cada persona, esto debido a que es un elemento personalizable.



(Lea: Errores que debe evitar al momento de recargar la batería del celular).



En cuanto a la imagen que un teléfono celular puede proyectar sobre una persona, al ser un objeto que se usa de manera muy frecuente, es susceptible a ensuciarse, por lo que es prioridad para muchas personas mantenerlo aseado, no solo para que tenga un funcionamiento más duradero, sino porque pude dejar mucho que pensar a las personas en el entorno sobre los hábitos de aseo.



"Hay estudios que confirman que los móviles tienes más bacterias que un inodoro", añade Gerardo Montoiro, gerente de Bisbell España, empresa especializada en limpieza de suelos.



(Le puede interesar: Lo que debe tener en cuenta al momento de armar un computador 'gamer').

Limpiar el celular. iStock

¿Cómo limpiar un celular adecuadamente?

Al momento de limpiar un teléfono celular, lo primordial, para muchos, es limpiar la pantalla; sin embargo, para hacer esto es necesario tener los elementos correctos, pues las pantallas no están hechas para resistir todo tipo de materiales que puedan hacer contacto con estas.



(Además: Cinco claves para proteger su información en redes wifi públicas).



Para la limpieza de la pantalla, se aconseja utilizar un paño suave que no deje pelusa y que esté previamente humedecido. En caso de que la pantalla solo tenga polvo y manchas, por lo general solo basta con utilizar el paño seco.



Adicionalmente, al momento de hacerle un trabajo de aseo a un teléfono celular, también es necesario tener en cuenta otros espacios, como las ranuras, los botones de volumen y bloqueo, los altavoces, los lentes de la cámara, el micrófono y la entrada para auxiliares de audio.



En el caso del interior de celular, Judith Trujillo, docente de Medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana, explica que basta con un hisótopo (copito) para remover retos de mugre. También se puede utilizar aire comprimido para llegar dentro de los puertos de carga y auxiliares. Es clave también no introducir ningún tipo de líquidos.



(Más: ¿Perdió su celular? Google alista función para facilitar su búsqueda).



"Limpiar ayuda a reducir el riesgo de propagación de gérmenes y bacterias, pero, además, usar un desinfectante después de esto ayuda a mejorar y prevenir contagios", explica Bisbell España.



Otro de los factores a tener en cuenta es la salud, pues el celular puede ser un lugar en el que ese alojen bacterias y gérmenes que pueden ser, a la larga, perjudiciales para la salud de la persona que lo utiliza.



Por lo tanto, desde la compañía se aconseja tener cuidado con el aseo de los objetos de uso diario, y, enfatizando los teléfonos celulares, lo primordial es guiarse por las instrucciones del fabricante para así reducir la probabilidad de dañar el dispositivo durante el proceso. Lo primordial, en todo caso, es tener el dispositivo apagado.



PORTAFOLIO