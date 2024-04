Lockheed Martin y la Fundación She is buscan promover los programas Steam en la región

Nadia Sanchez, presidenta SHE IS FOUNDATION; Lorraine Ben, directora ejecutiva de Lockheed Martin Canadá y vicepresidenta regional para América Latina.

Lockheed Martin anunció una nueva contribución para la Fundación She Is por US$20.000 para el programa ‘Ella es Astronauta’, elevando a US$$40.000 los aportes totales de la compañía en esta iniciativa.



“Lockheed Martin se enorgullece en aportar valor al ecosistema de innovación en América Latina y promover esfuerzos para educar e inspirar a la próxima generación de científicos, ingenieros, matemáticos y creadores. La Fundación She Is está alineada con nuestro propósito de desarrollar la educación STEAM para apoyar así a las mentes innovadoras del futuro. Estamos entusiasmados de continuar fortaleciendo esta maravillosa alianza, esperando por ver todo lo que lograremos hacer juntos”, dijo Lorraine Ben, directora ejecutiva de Lockheed Martin Canadá y vicepresidenta regional para América Latina.



Por su parte, Nadia Sánchez, presidenta y fundadora de SHE IS, destacó el compromiso de Lockheed Martin con el programa ‘Ella es Astronauta’. “El apoyo va más allá del respaldo económico, pues simboliza un acto de solidaridad que impulsa el potencial de nuestras niñas y transforma vidas y la de su comunidad. Su apoyo es un lazo que une aspiraciones con oportunidades, creando un futuro donde cada niña pueda perseguir sus sueños, convertirse en ejemplos a seguir y dejar una marca perdurable en el universo”.



‘Ella es Astronauta’ es un programa de habla hispana, pionero es América Latina, cuya labor es desarrollada en colaboración con el Centro Espacial Houston de la NASA. Su principal misión es generar un impacto positivo en la vida de niñas y jóvenes entre 11 y 16 años, desafiando los estereotipos de género y rompiendo barreras económicas.



El programa se centra en empoderar, motivar e inspirar a niñas, jóvenes y mujeres para que se conviertan en modelos a seguir a nivel nacional, a través de la educación STEAM (por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics).



De acuerdo con la Fundación She is, las participantes tienen la oportunidad de sumergirse en un entorno académico virtual y presencial, donde adquieren conocimientos y habilidades fundamentales en la educación STEAM. La experiencia del programa culmina con una semana de inmersión académica en el Centro Espacial Houston de la Nasa en Estados Unidos.



