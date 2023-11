‘Los usuarios no quieren ver la publicidad típica’: Tik Tok

Con una propuesta dinámica y entretenida, la plataforma Tik Tok ha sabido ganar seguidores alrededor del mundo, al tiempo que busca que más marcas entren a este ecosistema digital. Natalia Arévalo, general manager de Tik Tok for Business para Colombia, Perú y Ecuador, habló sobre cómo va esta vertical de negocio dirigida a las empresas y de las expectativas que tienen en el país.





¿Cómo viene la plataforma en el país, principalmente la vertical de ‘Business’?



Nosotros venimos creciendo a pasos agigantados en Colombia, si bien no podemos compartir todas las cifras, puedo decir que el año pasado crecimos un 221% en clientes. Faltando pocas semanas para que finalice el año vamos por esa misma tendencia. Ahora bien, al analizar esta vertical vemos grandes casos de éxito en el país y aquí destacamos el trabajo de empresas como Bold, Alkomprar, L’Oreal y Bancolombia. Esta marcas, que son muy importantes en el mercado colombiano, han perdido el miedo de probar nuevas cosas y se han atrevido a acercarse a los usuarios de una manera más fresca y dinámica. Para nosotros ha sido valioso trabajar de la mano con estas compañías.



¿Cuál es el acompañamiento que vienen prestando?



Nosotros ayudamos a las marcas a volverse mucho más relevantes para las comunidades que tenemos dentro de la plataforma. Ese voz a voz que antes existía en nuestra sociedad ahora se encuentra dentro de Tik Tok, pero de una forma más entretenida. En esta aplicación los usuarios pueden encontrar eso que tanto están buscando de las marcas. Ese alcance nos ha permitido tener una nueva definición del community commerce (estrategia de comercio digital que aprovecha las plataformas de redes sociales como canal de captación de clientes, para luego pasar a la venta).



¿Es decir que la forma de llegar a los consumidores ha cambiado?

Los usuarios no quieren ver publicidad tradicional, realmente están buscando que las marcas les cuenten sobre sus productos.

Muchas veces los usuarios compran artículos o productos y no saben cómo funcionan verdaderamente o si estos tienen otras funcionalidades. Cuando el usuario logra entender las características de los productos o de los servicios tiene más ganas de comprarlos.



Por ejemplo, tenemos muchos casos de éxito en donde las marcas han logrado elevar sus ventas gracias a esa estrategia de mostrar cómo funciona un producto. Hoy hablamos de una fuerte tendencia y del Hashtag :“ Tik Tok me hizo comprar...”. Y ´cada vez más vemos que los consumidores compran, prueban y recomiendan a través de la plataforma .



Natalia Arévalo, General Manager de TikTok for Business para Colombia, Perú y Ecuador Cortesía



¿Qué tipo de empresas se pueden beneficiar de las estrategias de Tik Tok?



En la plataforma buscamos impulsar desde negocios grandes hasta negocios pequeños. Hoy día contamos con una línea dirigida a pequeñas empresa que es bastante interesante en donde a través de la autogestión pueden impulsar sus negocios dentro de Tik Tok.



¿Cómo ha sido trabajar con marcas tradicionales como es el caso de Bancolombia?



Ha sido maravilloso, ya que nosotros hemos ayudado a las marcas a encontrar su propia voz dentro de la plataforma. Y esto se logra educando a través del entretenimiento.



Entonces cuando las empresas se dan cuenta de la gran oportunidad que tienen dentro de este ecosistema y cómo se pueden acercar a sus públicos empiezan a explorar esa creatividad.



Pienso que cuando se habla de temas financieros no se debe ser rígido, al contrario se debe ser más s creativo. Al final, siento que eso le ha permitido a Bancolombia ser exitoso en Tik Tok.



¿Cómo ayudan a las empresas a encontrar esa voz?

Contamos con un gran equipo que viene trabajando con las empresas en diferentes áreas, aquí se incluye todo lo relacionado a las agencias creativas, las capacitaciones, el entendimiento de la plataforma, los planes de entrenamiento, las estrategias creativas para las campañas; en fin, contamos con herramientas que le permiten a las empresas crecer en este ecosistema.



Hay que destacar que contamos con tres pilares fundamentales. El primero es el contenido orgánico, en donde la marca le habla a las comunidades, el segundo pilar es desarrollar ese contenido con creadores y el tercero es la publicidad y la pauta paga.



¿A qué tipo de usuarios llega la plataforma?

Hoy día contamos con un número importante de usuarios y vemos que tanto los jóvenes como los adultos están usando la plataforma.



Esto demuestra que Tik Tok está dirigido a todas las generaciones. Por eso los líderes en marketing han entendido el poder de nuestra plataforma, por eso ya la incluyen dentro de sus estrategias.



¿Cuáles son las proyecciones de la plataforma en el país?



Queremos seguir trabajando con más empresas y por supuesto buscamos que estas puedan fortalecer sus estrategias dentro de la plataforma.



Johana Lorduy

Periodista Portafolio