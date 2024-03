TikTok, la red social atrapado en la pelea entre Estados Unidos y China

TikTok, objeto de una campaña en Estados Unidos para desvincular económicamente a la red social de su matriz china, se ha convertido en objeto de controversia entre las dos potencias y Pekín ya ha advertido que hará todo lo posible para impedir su venta forzada.



Bajo una nueva legislación aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada, TikTok podría ser prohibida en ese país a menos que corte sus vínculos con su casa matriz china ByteDance.



Pero en esta batalla ha surgido lo que muchos consideran una contradicción: mientras la empresa intenta convencer al Congreso de su independencia de Pekín, las autoridades chinas han salido en su defensa. Pekín no quiere que se siente un precedente viendo que se obliga a una empresa china a vender uno de sus activos más valiosos, incluido un algoritmo que es la envidia de sus competidores, estiman los analistas.



"Este tipo de amenaza es como un robo a plena luz del día", dijo a AFP Mei Xinyu, un economista chino. Los legisladores estadounidenses y las agencias de seguridad afirman que TikTok representa una amenaza porque China puede acceder y utilizar los enormes volúmenes de datos que recopila la aplicación para espiar y manipular a sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.



TikTok niega estas acusaciones y afirma que ha gastado alrededor de 1.500 millones de dólares en el "Proyecto Texas", según el cual los datos de los usuarios estadounidenses se almacenan en Estados Unidos. Pero algunos de los críticos estiman que los datos son sólo una parte del problema y que el algoritmo que produce recomendaciones personalizadas para los usuarios de TikTok también debe desvincularse de ByteDance.



El algoritmo de ByteDance ha contribuido al éxito estratosférico de TikTok desde que la aplicación se lanzó al mercado internacional en 2017. Analiza enormes cantidades de datos de los usuarios, como sus interacciones en la aplicación y su ubicación, para ofrecerles más contenido a su medida. Y su funcionamiento es un secreto muy bien guardado. Otras redes sociales también tienen sus propios algoritmos, que analizan los datos de los usuarios, pero los analistas afirman que el de TikTok ha tenido tanto éxito que algunos lo consideran el activo más preciado de la empresa.



El algoritmo es "valioso porque TikTok es pegajoso. La gente pasa más tiempo en TikTok que en otras redes sociales", explica a AFP James Andrew Lewis, experto en tecnología del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). "Esta es la salsa secreta que hace de TikTok un éxito". TikTok afirma que, en el marco del Proyecto Texas, el algoritmo y los datos de los usuarios estadounidenses se almacena en servidores de Oracle en Estados Unidos. Sin embargo, The Wall Street Journal informó en enero que los empleados de ByteDance en China actualizaban el algoritmo de TikTok con tanta frecuencia que los empleados del Proyecto Texas no podían rastrear todos los cambios.



El presidente ejecutivo de TitTok, Shou Zi Chew, niega que TikTok esté "manipulado por ningún gobierno" o que el gobierno chino le haya pedido alguna vez datos de usuarios estadounidenses. China aseguró que tomará "todas las medidas necesarias" para resguardar sus intereses. Pekín quiere evitar una venta forzada para proteger a las empresas chinas, comentó Zhang Yi, fundador de la empresa de investigación tecnológica iiMedia, con sede en Guangzhou, China. "Una vez sentado el precedente, otras empresas chinas pueden correr un destino similar en el futuro", añadió.



Hu Xijin, ex director del diario nacionalista chino Global Times, instó a ByteDance a no ceder a las presiones estadounidenses. "La esencia de este asunto es un robo comercial", escribió este mes. "Mientras ByteDance se mantenga firme, dispuesta a cerrar TikTok antes que ceder la propiedad, creará una presión inversa sobre la aprobación del proyecto de ley".



AFP