La digitalización, la clave para el crédito agropecuario

La transformación digital del crédito rural es fundamental en la reducción de costos de prospección, análisis y atención de los clientes en el campo, ya que los puede disminuir hasta en un 80 %.



Esa es una de las principales conclusiones de un documento de Asobancaria que tomó como base un estudio realizado por Finagro, el banco de desarrollo rural del país, y Desarrollo Internacional Desjardins (DID) de Canadá, el cual fue publicado recientemente.

El estudio mencionado recogió información de siete intermediarios financieros (IF) mediante una metodología mixta en la cual se recopiló información cualitativa y cuantitativa.

El estudio responde a cuánto cuesta originar y gestionar un crédito agropecuario para un pequeño productor en diferentes montos y plazos y calcula la zona de racionamiento de crédito agropecuario, es decir, los montos de crédito en los que para las IF no es rentable la colocación porque el costo es mayor al ingreso que reciben vía tasa de interés.

Recuerda que con la banca de desarrollo el Estado busca corregir fallas de mercado y que el financiamiento que ofrecen los IF se comporte de manera procíclica sin dejar de lado la sostenibilidad del negocio.

Y en el caso de Finagro, este fondea a los IF para que otorguen créditos a menores tasas para actividades rurales y agropecuarias, pero recuerda que la entidad no busca afectar los márgenes de intermediación asociados a los costos de originación y gestión de los créditos en cuanto a sus riesgos, “sino que las tasas percibidas por los productores agropecuarios no sean una barrera de entrada al sistema financiero formal”.

Asobancaria recuerda que dentro de la banca tradicional, las cooperativas y las microfinancieras se da lugar a tres modelos de originación (interno, tercerizado y una combinación de ambos), junto con otros modelos de seguimiento y control de inversión.

El estudio muestra que para el caso de los IF con modelos de originación y seguimiento completamente digital (Fintech), se emplean procesos digitales sencillos que facilitan la gestión administrativa y disminuyen la carga operativa de los asesores.

El gremio financiero menciona que un crédito tiene seis grandes etapas: prospección (buscar al sujeto de crédito), toma de información, análisis del crédito, desembolso y red de pagos, seguimiento y control de inversión y la cobranza.

A partir de análisis matemático y financiero se menciona que “el costo fijo promedio de un crédito agropecuario está en $620.723, reflejando, entre otros, los altos costos de prospección. Igualmente, los resultados arrojan que la utilización de medios digitales en la originación y gestión de los créditos reduce hasta un 80% los costos fijos, por simplificar etapas costosas como el seguimiento del crédito de forma remota, a pesar de tener en cuenta los limitantes de la conectividad de la ruralidad colombiana”.

El estudio menciona que el costo del redescuento muestra ser mayor al costo de colocación con recursos propios, esto se debe al actual contexto de política monetaria contraccionista y a los costos asociados al control obligatorio de inversiones.

El estudio concluye que los costos de originación pueden ser reducidos efectivamente hasta en un 80% a través de la digitalización de los procesos.

Este hallazgo se explica en mayor medida por la alta carga de los costos fijos del proceso de originación del crédito agropecuario, debido al grado de especialización que requieren los asesores de los IF y su alta rotación.

Por eso es que menciona que la transformación digital del crédito rural es fundamental en la reducción de costos de prospección, análisis y atención de los clientes rurales. En cuanto a la oferta de crédito, el estudio sugiere una mayor focalización de créditos de inversión para la transformación productiva, con mayores plazos que diluyan el peso de los costos operativos con el tiempo.

Lo que recomienda el estudio

En cuanto a la oferta de crédito, el estudio sugiere una mayor focalización de créditos de inversión para la transformación productiva, con mayores plazos que diluyan el peso de los costos operativos con el tiempo. Con créditos a cinco años, la tasa techo no genera racionamiento del crédito dado que el costo fijo de la originación desaparece.

Por último, el estudio menciona que, teniendo en cuenta que hay un segmento de la población que es más costoso de incluir en el sector financiero formal, ya que requiere bajos montos a corto plazo y se ubican en la ruralidad dispersa donde no hay conectividad.

