WhatsApp anuncia cambios en su política de privacidad: estas son las modificaciones

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, está preparando una serie de cambios en su política de privacidad que entrarán en vigor a partir del 11 de abril de 2024.



Estas actualizaciones, que solo afectarán a los usuarios ubicados en la Unión Europea (UE), buscan proporcionar una mayor transparencia sobre el uso de la plataforma y adaptarse a las regulaciones locales.



Entre las modificaciones que se implementarán, se destacan los siguientes puntos:



1. Información detallada sobre la política de uso: WhatsApp incluirá más detalles sobre las normativas que rigen el uso de la plataforma, explicando claramente qué acciones están permitidas y cuáles no dentro de la aplicación.



2. Envío de mensajes a aplicaciones de terceros: se agregarán detalles sobre las nuevas leyes de la UE que permiten el envío de mensajes de WhatsApp a aplicaciones de terceros compatibles, manteniendo siempre el cifrado extremo a extremo para proteger la privacidad de los usuarios.



3. Cambios en la edad mínima de uso: en la Unión Europea, la edad mínima para usar WhatsApp se reducirá de 16 a 13 años, permitiendo así que un grupo más amplio de jóvenes acceda a la plataforma.



4. Procedimientos para aceptar las actualizaciones: WhatsApp informa a los usuarios de la UE que deben aceptar las nuevas actualizaciones a sus Condiciones del servicio. En caso de no hacerlo, los usuarios podrán solicitar información de su cuenta o exportar su historial de chats de forma manual. También tendrán la opción de eliminar fácilmente su cuenta si no desean aceptar las nuevas condiciones.



Unión Europea El Tiempo

Ahora bien, los países de la Unión Europea donde se aplicarán estas actualizaciones son los siguientes:



-Alemania

-Austria

-Bélgica

-Bulgaria

-Chipre

-Croacia

-Dinamarca

-España

-Eslovaquia

-Eslovenia

-Estonia

-Finlandia

-Francia

-Grecia

-Hungría

-Irlanda

-Italia

-Letonia

-Lituania

- Luxemburgo

- Malta

- Países Bajos

-Polonia

-Portugal

-República Checa

-Rumania

-Suecia



Estas medidas representan un esfuerzo por parte de WhatsApp para adaptarse a las regulaciones locales y garantizar un entorno seguro y transparente para sus usuarios en la Unión Europea.



