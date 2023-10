Las cuentas de WhatsApp que empezarán a bloquear desde octubre

WhatsApp, la aplicación de mensajería más descargada del mundo, anuncio recientemente que algunos celulares ya no podrían utilizarla.



La aplicación, cada cierto tiempo, realiza actualización con el objetivo de rediseñar su interfaz y agregar nuevas funciones, además de resolver inconvenientes, para así fortalecer la experiencia ofrecida al usuario.



En la más reciente actualización, la compañía creó medida que se les aplicaron a las cunetas que compartan contenido sexual de menores de edad, otro tipo de sus que se le den a la aplicación que violen las políticas de convivencia de la aplicación, a la vez que el uso de otras aplicaciones que no estén permitidas.

De igual manera, en este mes se comenzará con la suspensión de cuentas que se dediquen a compartir mensajes con contenido sexual infantil, trabajo fraudulento, mensajes de odio y ofertas engañosas.



Por ende, desde la aplicación recomiendo a todos los usuarios que eviten descargar aplicaciones fraudulentas, compartir contenido desconocido, difusión de información falsa o amenazas, y en el caso de los usuarios que sean administradores de grupos, tengan en cuenta que este no cumpla las normas y políticas de la aplicación.



De igual manera, la compañía suspenderá cuentas que no se encuentren actualizadas con la parte de verificación.



Algunas versiones de Android, a la vez, no podrán hacer uso de la aplicación en distintos celulares y no se les permitirá hacer las correspondientes actualizaciones. Esto quiere decir que celulares como el Huawei Ascend G525, Samsung Galaxy S Plus, Lenovo A 660, Samsung Galaxy S3 Mini, ZTE Grand X Pro, entre otros, no podrán utilizar la aplicación.



Se recomienda verificar la serie del teléfono, así como observar que tenga la última actualización del software y de la app. En caso de que no cuente con la última versión del sistema operativo, actualícelo cuanto antes para seguir utilizando la aplicación de mensajería.



