WhatsApp se afianza como un canal ‘eficaz’ para las marcas

Ya sea para ventas, atención al cliente o marketing digital, WhatsApp (WA) se ha convertido en la principal herramienta para muchas empresas y consumidores en el país. De hecho, el más reciente reporte de la plataforma Treble.ai señala que el 79% de los consumidores prefieren este canal para comunicarse directamente con sus marcas.



El informe, que contó con la participación de 30 empresas (y efectuó más de 150 encuestas a consumidores), también destaca que la rapidez (73%) de WhatsApp “ha sido un factor crítico” para que los consumidores prefieran esta plataforma, ya que es un vía más directa. Asimismo, la capacidad de multimedia (38%) y la conveniencia del canal (38%) han sido fundamental para los consumidores gracias a que encuentran versatilidad y accesibilidad.



Cabe destacar que el reporte resalta que el uso de WA ha sido “exitoso” para las empresas, pues el 83% de las organizaciones consultadas reporta que la implementación de este canal ha sido fácil y ha permitido optimizar tiempos y recursos.



Frente a los resultados, el 70% de las empresas consultadas reconoce que WhatsApp es el canal más “eficaz para alcanzar sus resultados, frente a otros canales más tradicionales”. Al analizar cuáles son los canales que prefieren los consumidores en la actualidad se destaca, en primer lugar, WA (79%), seguido de Instagram (10%), teléfono (6%), email (4%) y en quinto lugar el mensaje de texto, SMS, (1%).



“Este dato refleja la importancia de adaptar las estrategias de comunicación empresarial a las expectativas modernas de interacción, privilegiando la accesibilidad y la inmediatez en el servicio al cliente”, señala el reporte de Treble.ai.

WhatsApp iStock

La capacidad de utilizar WhatsApp durante el proceso de compra también se ha vuelto relevante para los consumidores y el 89% de los consultados así lo afirman. Igualmente, un 73% de los compradores encuestados manifiestan lealtad significativa hacia aquellos comercios que adoptan WA como su principal medio de comunicación.



“Esta interacción directa y eficiente no solo enriquece la experiencia de compra, sino que también fomenta una lealtad notable hacia las marcas”, apunta el informe.



Por otro lado, el reporte evidencia que las expectativas de los consumidores “son claras sobre el tipo de contenido que desean recibir” por WA, ya que el 57% de los consumidores afirma que valoran principalmente el aviso de promociones, mientras que el 51% prefieren una comunicación que ofrezcan valor directo y relevante. Además, un 48% busca obtener resolución de dudas en tiempo real durante el proceso de compra.



En la línea de comunicación, el informe muestra que existe una disposición por parte de los consumidores de compartir sus preferencias a través de WA. De hecho, un 79% de los consumidores consultados dijo que está dispuesto a tener esa comunicación si un producto o servicio no cumple con sus expectativas, frente a un 11% que manifestó que no compartiría sus preferencias y un 10% que dijo que se inclinan por otros canales.



Desafíos



Pero si bien el informe deja ver las posibilidades que tienen hoy días los equipos de venta y marketing con el uso de WA, lo cierto es que las marcas tienen grandes desafíos en materia de comunicación.



Según el reporte, el principal reto es cómo evitar malas experiencias con chatbots, ya que en muchos casos no resuelven las dudas de los usuarios, seguido se destaca cómo mejorar en la demora de las respuestas, el exceso de contenido o spam, el tener que hablar con múltiples números de personas y por último el contenido no relevante. “El 54% de los consumidores manifiestan que las respuestas automáticas que no resuelven las dudas, son uno de los aspectos que generan más molestias”.



