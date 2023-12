Celulares en los que no funcionarán nuevas actualizaciones de WhatsApp desde diciembre

WhatsApp es una de las principales vías de comunicación utilizada por los colombianos, de hecho, se ha convertido en una herramienta de trabajo fundamental. Por ello, es importante que usted sepa que a partir de este 1 de diciembre de 2023, los dispositivos que operan con sistemas Android 4.1 y iOS 11 dejarán de recibir actualizaciones en la app.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Es relevante aclarar que la aplicación no se eliminará de estos dispositivos, sin embargo, al no contar con las actualizaciones dejarán de contar con ciertos servicios, por ejemplo no podrán pedir soporte.



A continuación le compartimos el listado de las referencias de celulares en los que no correrán las actualizaciones.



(Vea: Exempleado de Apple revela trucos de iPhone: conozca algunos útiles para el día a día).



Referencias de celulares en las que no habrá actualizaciones

Huawei



Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

ZTE

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo



Samsung



Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2



(Vea: 5 mitos y verdades que hay sobre comprar celulares de segunda).



iPhone



iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Iphone. Archivo Portafolio

LG



LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7



Otros celulares



Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum



(Vea: Alkosto ofrece celulares con descuentos: así son las promociones).



PORTAFOLIO