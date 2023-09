¿WhatsApp tendrá publicidad? Meta respondió y explicó la información

Recientemente, el prestigioso diario Financial Times publicó una nota en la que se explicó que la app de mensajería instantánea WhatsApp podría estar trabajando en compartir anuncios publicitarios.



Al respecto, Will Cathcart, representante de la app, aseguró que no están desarrollando ninguna característica que pretenda compartir publicidad.



La información del diario habría despertado incertidumbre entre los empleados de Meta, quienes aseguraron que esto podría degradar la calidad del servicio, e incluso podría provocar una migración de los usuarios a otras plataformas gratuitas.



Según se sabe, el diario sustentó la información desde tres fuentes confiables que narraron que la publicidad podría aparecer en las listas de conversaciones o en la pantalla del chat. Además, que se pensaba ofrecer una suscripción, como en otras plataformas y apps, para que no aparezcan dichas publicidades.

Mensajes de WhatsApp iStock

Meta, rápidamente reaccionó y en un comunicado dijo: "No podemos responder por cada conversación que alguien haya tenido en la compañía, pero no estamos probando esto, trabajando en esto y no está en nuestros planes en absoluto".



A su turno, Cathcart, en su cuenta de X, aseguró que todo lo que se había anotado en el 'Financial Times' era falso.



Por ahora, la publicidad que existe en la app es llamada 'Anuncios clic', que le sirve a las empresas para atraer clientes potenciales y aumentar las ventas, que de hecho pueden conectarse con Facebook.



Esta es una forma de dar visibilidad a su negocio, pues también puede hacer campañas publicitarias y evaluar su impacto, le permite medir y tiene la oportunidad de mejorar los algoritmos.



