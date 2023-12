Así puede utilizar WhatsApp Web si le robaron o perdió su celular

Además de poder tener a la mano de un ordenador sus conversaciones, usar WhatsApp Web le da otros beneficios. Por ejemplo, usarlo aun si el celular está apagado, que es algo que suele suceder cuando existe un robo o una pérdida del dispositivo.



Se trata del modo multidispositivo. Antes no se podía utilizar la app sin que el móvil estuviera encendido y tuviera una conexión a internet. Pero hoy, no se necesita de esto último para seguir interactuando con nuestros contactos. Es una de las funciones más recientes, y que le servirá para comunicarse con la gente, incluso si no tiene su teléfono cerca.



¿Cómo saber cuántas sesiones hay iniciadas en WhatsApp Web?

Por otro lado, encaminado al tema de la seguridad de WhatsApp Web, hay un apartado que permite saber cuántas personas están conectadas en la misma cuenta; o bien, desde cuántos dispositivos está abierta la sesión.





WhatsApp FOTO: iStock

Esto debe de hacerse desde un teléfono celular, con los siguientes pasos:



1. Pulsar el botón de menú y elegir la opción WhatsApp Web.



2. Aparecerán los lugares y la última vez que estuvo activa.



3. En caso de ver algo sospechoso, puede cerrar una sesión directamente allí.



¿Qué es WhatsApp Web?

A pesar de que cada vez es más común que la gente lo use, es probable que haya personas que todavía no saben de su existencia. Si usted es una de ellas, aquí le contamos que es una plataforma adicional al WhatsApp móvil, ideal para abrir la app desde una computadora.



La finalidad es que los usuarios tengan la comodidad de hacer todo como si estuvieran en su celular, pero desde el ordenador. De hecho, existe un estilo de aplicación de escritorio, para que se quede fija y no se deba abrir diariamente el navegador para buscar WhatsApp Web.



