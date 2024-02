Qué motivó a Wompi a lanzar su nueva función para comerciantes colombianos

Wompi, la plataforma de pagos del Grupo Bancolombia, anunció el lanzamiento de su propia aplicación móvil con tecnología 'tap to phone', la cual permitirá a los teléfonos celulares de los establecimientos en un datáfono,

La plataforma espera que más de 24.000 comercios tengan esta tecnología a disposición a nivel nacional.



En declaraciones para Portafolio, Alejandro Toro, CEO de Wompi, habla sobre los motivos por los cuales se gestó esta nueva función, las expectativas y los retos que vendrían para el futuro con este lanzamiento.

¿Qué es Wompi y qué es lo nuevo que ofrece?



Wompi es una plataforma de pagos digitales y con este nuevo lanzamiento, lo que estamos haciendo es permitirle a todos nuestros clientes que conviertan el celular en un datáfono para aceptar ventas presenciales.



¿La interfaz de la aplicación con esta nueva función es fácil de entender?



Es una solución muy fácil de operar. Simplemente, se necesita estar registrado a Wompi y cuando se descarga la aplicación, se va a tener varias opciones de pago. Una está en un icono muy visible para cobrar con tarjetas, otro para cobrar con Nequi, otro para cobrar con código QR o en Bancolombia y un cuarto para poder generar un link de pago y enviarlo a través de redes sociales.



Ahí, simplemente se pone el valor de lo que se quiere cobrar, dependiendo el método de pago escogido y, simplemente, si es 'tap to phone', se acerca la tarjeta al celular y se procesa el pago o, si son los otros mecanismos, simplemente se hacen los pasos que está muy claros y se genera el cobro.



¿Cuál es el potencial que le ven?



El potencial que vemos es que estamos entrando a un nuevo mercado. En Wompi antes estábamos concentrados en las ventas no presentes y digitales; ahora estamos entrando al mercado de las ventas presentes. El mercado en Colombia, como lo dice la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el 95 % de las ventas todavía son ‘face to face’ o presenciales y estamos entrando a ese mercado, entonces el potencial de crecimiento es muy grande.



¿Funcionará solamente para clientes Bancolombia?



Para poder obtener el recaudo de las ventas, es decir, el resultado de las ventas, es necesario tener una cuenta en la cual se haga el abono. Está diseñado principalmente para las cuentas Bancolombia y esperamos en el mediano plazo abrirlo para otros bancos.



¿Las empresas pueden ser clientes?



Desde que se tenga un negocio, independientemente que sea una persona jurídica o una persona natural, se puede acceder a la solución de Wompi, pues la aplicación se debe a los negocios, porque es una función que permite recaudar y manejar el dinero. Es un negocio ‘be to be’ en ese sentido.



Hay que tener un negocio y las personas naturales en últimas no son clientes de Wompi, pero igual la porque habilita los medios de pago que tiene.



El efecto colateral es que las personas, en últimas, son las que tienen las cuentas corrientes, cuentas de ahorro o tarjetas de crédito, por lo que podrán usar el pago a través de Wompi a las empresas.

Wompi Cortesía

¿Cuántas personas usan Wompi actualmente y a cuántas esperan llegar?



El año pasado cerramos con 24.000 clientes activos que son establecimientos de comercio y, cuando miramos el número transaccional de las personas que usaron o que pagaron a través de Wompi, nos da un número cercano a 1’600.000 clientes de nuestros clientes que hicieron pagos. Ese número de personas fue el que nos permitió, por ejemplo, procesar más de 6 millones de transacciones en diciembre.



¿Para qué tipo de teléfonos está disponible la nueva función?



Esta nueva función de Wompi está en la aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS y la solución de ‘tap to phone’ necesita una antena NFC.



Cuando la persona descarga la aplicación móvil en un celular que no tiene esa tecnología, no va a aparecer el cobro con tarjetas, pero igualmente puede descargar la aplicación y usar los otros métodos de pago.



¿Cómo surgió la idea de crear Wompi?



Esto surge hace cinco o seis años, cuando el banco estaba analizando a los clientes de comercio y los clientes empresariales que estaban viniendo cada vez más a solicitar códigos únicos para ventas no presentes y que necesitaban hacer instalaciones de pasarelas de pagos.



De ahí nace esto como una necesidad de producto de Bancolombia para ampliar su portafolio de productos y ha venido evolucionando hasta que en el 2022 tomamos la decisión, por el potencial de negocio que había, de constituir una compañía independiente que se dedique exclusivamente al tema de pagos electrónicos. Ahí nace la nueva versión de Wompi como una filial del Grupo Bancolombia.



¿Cuántas transacciones se han hecho en Wompi el año pasado?



El año pasado cerramos con cerca de 60 millones de transacciones procesadas en el año por un valor de 11 billones de pesos movilizados a través de esas transacciones. Para consignaciones para pagos y movimientos bancarios digitales y no presentes, la gran mayoría se procesan en PSE y después sigue las tarjetas de crédito.



En caso de que otras entidades bancarias empiecen a incluir estos medios de pago en sus servicios, ¿cómo competirían?



Es un mercado muy competido. Hay muchas soluciones, no solamente locales, sino regionales, y nosotros estamos compitiendo, básicamente, a través de tener una solución que sea muy bien construida desde el punto de vista tecnológico, que sea simple y fácil de usar.



Pensamos mucho en el desarrollador y en la persona que tiene que hacer esta integración, entonces tenemos una muy buena documentación técnica, tenemos un sandbox a través del cual los que consumen esta tecnología, pueden entender cómo hacerlo de manera muy intuitiva; y a través del servicio.



Estamos prestando un buen servicio para poder simplificar la forma de consumir esta tecnología y tenemos un valor agregado que pocos pueden tener y son las relaciones establecidas de Bancolombia con sus clientes, donde podemos ampliar o llegar a un mercado cautivo de manera interesante para complementar la oferta de valor del Grupo Bancolombia.



JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Periodista de Portafolio