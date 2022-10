"Ten cuidado con lo deseas porque se te puede cumplir" es una frase que algunos atribuyen al escritor Óscar Wilde y algunos sostiene que proviene de la sabiduría china.



Sin duda el concepto más polémico formulado por el gobierno actual ha sido el del decrecimiento como una opción viable para frenar el calentamiento global. A pesar de la avalancha de críticas que recibió la propuesta, pocos tomaron nota del firme apoyo que recibió por parte del jefe del Estado. El decrecimiento es una opción que no fue descartada de los planes del gobierno.



Pues es probable que aquello que se desea se convierta en realidad. Vamos en línea recta a una recesión que puede ser de proporciones mayores. Todo indica que el 2023 será un año de bajo crecimiento y elevada inflación, lo que los expertos denominan como estanflación. No vivimos una coyuntura similar desde mediados de la década de los años setenta del siglo pasado cuando la guerra de Yom Kippour derivó en un bloqueo de las ventas de petróleo de los países árabes al mundo occidental.



Los estragos de la pandemia en los procesos productivos y logísticos, los choques de oferta y de demanda, han generado un fenómeno de desabastecimiento parcial de muchos bienes y servicios. El resultado es un aumento de los precios que se vio reforzado por la guerra entre Rusia y Ucrania que tiene impactos importantes en productos energéticos, derivados del petróleo y fertilizantes.



Para enfrentar la inflación, las autoridades monetarias a nivel mundial han adoptado medidas tendientes a limitar la enorme liquidez disponible. El aumento de las tasas de interés es generalizado lo que perturba los mercados de capitales y se refleja en un fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas.



Hasta el momento, las mayores tasas de interés no han logrado frenar el costo de la vida y sus efectos se hacen muy visibles en todas las economías con el consabido malestar derivado de la pérdida de poder adquisitivo. El problema de luchas contra las alzas de los precios es que tiene como consecuencia un menor crecimiento y un aumento del desempleo. Lo peor está por venir.



El Gobierno está contribuyendo a aumentar la posibilidad de un escenario de decrecimiento. Una reforma tributaria ambiciosa y anti empresa, la amenaza de controles de cambio, la suspensión de los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, la nacionalización del sistema de salud, el desmonte del sistema de privado de pensiones, por no mencionar sino los más relevantes, genera una avalancha de expectativas negativas en los agentes económicas. Esta incertidumbre se refleja en el precio de la divisa estadounidense que no cesa de subir.



Pero lo más grave de todo es que los anuncios complican la ya difícil tarea de las autoridades económicas. No es el momento de jugar con candela.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

​migomahu@gmail.com