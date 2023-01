¿En qué estamos equivocados? Mentiras históricas sobre los Reyes Magos

El 6 de enero de cada año es la celebración histórica del Día de los Reyes Magos, el cual se festeja por la tradición religiosa. Sus protagonistas son Melchor, Gaspar y Baltasar.



Según la historia que se cuenta, los tres Reyes Magos llegaron a Belén, guiados por la Estrella de Belén, para entregar unos regalos al recién nacido Niño Jesús. Lo que llevaban era oro, incienso y mirra.



(Vea: OIT recomienda ampliar empleo con horarios flexibles de trabajo).



Está celebración se conmemora en países de Europa, América y Asia. En ella, las familias suelen dejar obsequios a los niños debajo del árbol de Navidad y así hacerle honor a la tradicional historia religiosa.



Sin embargo, no todo lo que han contado sobre este suceso es del todo cierto. Le contamos cuáles son los detalles falsos de esta tradición.

Las mentiras

¿Son tres Reyes Magos? Según la creencia, sí. Se trataba de un trío. Sin embargo, en La Biblia este dato no es del todo cierto, pues en ella no se hace referencia al número de Reyes Magos que llegan a Belén a visitar a Jesús, pero sí se habla del número de regalos que le dan al recién nacido, por lo que las personas han asociado esa cifra con el número de reyes.



(Vea: 'Pico y placa' en Bogotá ya no rotará cada 4 meses: así funcionará).



Por otro lado, los nombres de los Reyes Magos tampoco son del todo verdaderos, ya que estos fueron dados por el libro ‘Liber pontificalis’, y no son mencionados en La Biblia.



Además, ¿eran realmente magos?, según cuenta el apóstol Mateo en La Biblia, se trataba de magos. No obstante, el historiador James Dixon Douglas explica en su libro 'Diccionario Bíblico del Mundo Hispano' que la palabra mago significaba que eran de una casta religiosa entre los persas con gran devoción por la astrología.



(Vea: Tarifas y servicios que subirán en 2023 con la inflación).



Además, los Reyes Magos no venían del Oriente. Está creencia viene de un escrito en el Evangelio armenio en el que se dice que Melchor reinaba sobre los persas; Baltasar, sobre los indios; y Gaspar, sobre el país de los árabes, sin embargo, en La Biblia jamás se especifica este dato.



Tampoco eran reyes como los conocemos. Quinto Septimio Tertuliano, un escritor romano, llegó a esa conclusión tras leer el Salmo 72, en el se decía que los reyes de Arabia traían regalos, y desde ese momento se dio ese apelativo, ya que era mejor visto en la época.

¿Baltasar era de piel morena? De este dato, realmente, no se tiene certeza, pues, según La Biblia, ‘la palabra de Dios’ no especifica en el físico de los Reyes Magos, sino que esta creencia nació por el cristianismo en el siglo XV. En ese tiempo se decidió que se quería darle un sentido universal a la religión y empezaron a mostrar a Baltasar como un mago de tez oscura.



Finalmente, según algunas afirmaciones, los Reyes Magos, tras peregrinar durante años, en el año 70 d.C., fueron torturados, asesinados y enterrados de manera conjunta en un sarcófago, lo que en aquella época sería señal de que eran familia.



(Vea: Luces, cámara, ¿acción?: asistencia a cine no supera cifras de 2019).



Pero, ¿en dónde están sus restos? De esto tampoco hay certeza.



PORTAFOLIO