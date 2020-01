A ritmo de cumbia y salsa, Colombia se muestra en Fitur

Colombia propuso este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) un recorrido sonoro de reguetón, cumbia, salsa y más de 1.000 músicas y bailes en vivo para promocionar, a través de la campaña "Visita Colombia Siente el ritmo", sus fortalezas culturales y atraer la inversión extranjera.



(‘Sin presupuesto, el turismo no puede progresar’). ​

En la inauguración del estand durante la apertura de la feria, la presidenta de la agencia ProColombia, Flavia Santoro, destacó el éxito internacional de esta iniciativa, con la que se pretende que "el turismo sea el nuevo petróleo" debido a su importancia económica.



Según datos revelados durante el acto, en la pasada edición de Fitur la delegación colombiana consiguió un total de 8,5 millones de dólares en inversión extranjera y, a nivel general, el país cerró el año 2019 con 4,3 millones de turistas, la inauguración de 17 nuevas rutas aéreas y una ocupación hotelera del 58 %, la mayor de los últimos 15 años.



Santoro detalló además que uno de los pilares del proyecto colombiano de promoción turística es la mejora de los "travel warnings", advertencias que hacen los países a los viajeros sobre la seguridad de los lugares de destino, un indicador en el que Colombia adelanta al Reino Unido o Japón, afirmó.



En este sentido, el viceministro de Turismo de Colombia, Juan Guerrero, reconoció en una entrevista que "históricamente" Colombia no era un destino atractivo "por las razones que todos saben", pero hoy en día eso representa una gran oportunidad para desarrollar la industria.



Guerrero aclaró que aunque quedan "algunos reductos de disidencias de la guerrilla, son lugares muy aislados" a los que no llegan muchos viajeros y que la aparición del terrorismo internacional ha elevado este problema a todas las regiones.



Para el viceministro también es fundamental el compromiso con un turismo sostenible, "una mirada a largo plazo, a los próximos cuarenta o cincuenta años", con proyectos enfocados a paliar los efectos negativos del cambio climático, el uso racional de los recursos hídricos o la gestión de los residuos.



Respecto a la financiación para cumplimentar esta estrategia, Guerrero argumentó que "Colombia tiene un presupuesto limitado y pequeño, comparado con otros países como México o España", por lo que cuentan con un impuesto al turismo en los billetes aéreos y un paquete de incentivos fiscales para la inversión turística.



Entre estos incentivos, detalló que "tenemos un tarifa preferencial del 9 % sobre el impuesto de la renta, frente al 34 % regular para proyectos no solo en inversiones de hoteles, también en proyectos de parques temáticos, muelles naúticos o proyectos de ecoturismo o agroturismo, junto a una exención de IVA para servicios prestados a extranjeros".



Por último, la presidenta de ProColombia destacó otros tipos de turismo como el de naturaleza, con enclaves como el Parque Tayrona, las playas del mar Caribe o el Páramo de las Papas; además de la organización de eventos deportivos como la Copa América de fútbol o actos sociales como el Día Mundial del Medioambiente con Bogotá como capital internacional.



EFE