Agenda libros: ¿China en la ‘trampa del acreedor’?

China será mas cautelosa a la hora de otorgar prestamos a países latinoamericanos después de que las dificultades para garantizar los pagos sugieren que a veces ha caído en una ‘trampa del acreedor’, según el autor del libro sobre los prestamos de Pekín a la región.

Sin embargo, China no dejará de conceder prestamos de Estado a Estado, ya que sigue consi- derándolos una herra- mienta para impulsar las exportaciones, dijo Stephen Kaplan, execono- mista de la Fed de Nueva York, en una entrevista sobre su libro: Globalizing Patient Capital: The Political Economy of Chinese Finance in the Americas Kaplan, estima que los dos principales bancos estatales gestores de políticas de China tenían US$67.000 millones en prestamos pendientes a Gobiernos latinoamerica- nos en 2017, frente a solo US$5.000 millones una década antes. Washington ve los préstamos de China como parte de la compe- tencia estratégica en la región, calificándolos de ‘trampa de la deuda’. Argu- menta que, para ampliar su influencia, Pekín se ha mostrado reacio a imponer condiciones políticas, como la demanda de austeridad fiscal, a quienes les presta, lo que a veces lo hace más vulnerable a los incumplimientos, como en Venezuela.

El presidente Xi Jinping se enfrentó a dos casos difíciles al margen de los Juegos Olímpicos de In- vierno en Pekín este mes, con Ecuador y Argentina. El ecuatoriano Guillermo Lasso obtuvo el apoyo de Xi para una renegociación de cerca de US$4.600 millones en deuda, mientras que el argentino Alberto Fernandez recibió US$23.700 millones en crédito, en medio las negociaciones con el FMI para evitar el default.

Kaplan, dijo respecto a la motivación de Pekín para otorgar préstamos en América Latina que “intentan estratégicamen- te maximizar su mercado a nivel internacional. Los bancos chinos tienden a buscar como ampliar la presencia comercial en un sector entero (energía nuclear o las renovables). Cuando se observa el contenido de estos acuerdos, se ve que hay muchos insumos de capital -maquinaria- que vienen de China. Para expandir el comercio, están dispuestos a asumir riesgos.

Globalizing Patient Capital:

The Political Economy of Chinese Finance in the Americas

Autor:

Stephen Kaplan

Sello:

Universidad de Cambridge



1 Eliador y el viaje de regreso



Autora:

Gloria Cecilia Díaz

Sello:

Panamericana Editorial



“Todas las cosas están relaciona- das. Todo lo que hiere a la tierra, herirá también a los hijos de la tierra”, Gran jefe indio Seattle.

Con este epígrafe la autora da entrada a su más reciente novela juvenil Eliador y el viaje de regreso, una historia donde confluyen aventuras, peligros, encuentros mágicos y místicos junto a personajes fuera de lo común que aparecen en este viaje de regreso que es, a su vez, el último viaje, el de la despedida.



Mateo ha decidido emprender un viaje, pero esta vez como él mismo lo indica, es un viaje de regreso. Un retorno y una evocación a esas memorias significativas, a esas rasgaduras y a esos momentos de mayor plenitud. A través de una zona selvática, donde encontramos referencias a nuestro territorio.

2 Cómo ser humano



Autora:

Camilla Pang

Sello:

Ático de los Libros





¿Cómo entendemos a la gente a nuestro alrededor? ¿Cómo desciframos sus comportamientos, motivaciones y expresiones faciales? y ¿cómo podemos encontrar nuestro lugar en la sociedad? Diagnosticada con autismo a los 8 años, a Camilla Pang le costaba mucho entender el mundo que la rodeaba y por qué la gente actuaba como lo hacía. Así que se le ocurrió que necesitaba un manual de instrucciones para relacionarse con los demás seres humanos y decidió crear el suyo. Ahora, aborda nuestras relaciones cotidianas, decisiones y maneras de actuar, y nos enseña lo que realmente significa ser humano utilizando el lenguaje de la ciencia. Archivo

3 Baudelaire. El heroísmo del vencido



Author:

Juan Zapata

Sello:

Coedición Luna libros y Laguna libros



Baudelaire no es un autor para soberbios. A todos aquellos que tienen una alta concepción de sí mismos, su obra los irrita. Y con justa razón, pues no era otro el efecto que deseaba provocar en sus lectores. Había allí, en ese retrato repulsivo con el que puso en evidencia la miseria social y espiritual de la civilización moderna, un implacable juicio que aniquilaba. Pero también ‘lanza una luz mágica y sobrenatural en la oscuridad natural de las cosas’. De ese mundo en ruinas que se vislumbra en sus poemas, el poeta supo arrancar la belleza que se esconde detrás de una humanidad doliente.