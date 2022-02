Derecho internacional de inversión y otros recomendados de Portafolio

1

El derecho internacional de las inversiones



Autores:

José Manuel Álvarez Zárate;

Maciej Zenkiewicz.

Edita:

U. Externado.



Una de las áreas del derecho internacional que ha contado con mayor desarrollo en los últimos 30 años ha sido el derecho de las inversiones. En este lapso de tiempo se han publicado cientos de trabajos académicos sobre la materia en inglés y español, pero en este último idioma aún no había un libro que condensara los fundamentos de forma completa.



Este libro trata de llenar ese vacío y presenta el desarrollo actual de las normas y principios del derecho internacional de inversiones, las problemáticas que de allí se derivan y que son cada vez más relevantes para los países en el ámbito del derecho internacional.



Allí están los debates, no solo desde lo teórico y abstracto, sino los efectos que tienen sobre los países algunas de sus conductas. A pesar de considerarse un tema desconocido para la mayoría, desde principio del siglo XXI adquirió cierta notoriedad y llamó la atención entre los profesionales, académicos y estudiantes.



El departamento de derecho económico de la Universidad Externado de Colombia, público el Manual El derecho internacional de las inversiones. Desarrollo actual de normas y principios. Este es un proyecto relevante por tratarse de la primera publicación en español de esta naturaleza sobre este tema.



Los profesores José Manuel Álvarez Zarate, quien es el director del departamento en el Externado y Maciej Zenkiewicz, lideraron por aproximadamente cuatro años este proyecto con el propósito de llenar un vacío académico que existe en el derecho internacional de las inversiones, las problemáticas que de allí se derivan y que son cada vez más relevantes para los países en el ámbito del derecho internacional. Para ello, se reunieron académicos y practicantes principalmente de Latinoamérica, aunque también de otras latitudes, que pudieran aportar perspectivas frescas a problemáticas que cada vez más afectan a la ciudadanía como consecuencia de la globalización.



La publicación condensa los fundamentos del derecho internacional de las inversiones, al igual que plantea preguntas y críticas a este sistema tan particular desde las vicisitudes propias de la región.