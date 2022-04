Agenda libros: Tenga peor carro que su vecino

1

Ten peor coche que tu vecino



Autor:

Luis Pita

Sello:

LID Editorial Empresarial



La libertad financiera se mide en el número de años que podría vivir si perdiera su trabajo o si dejara de tener ingresos.



Entonces, ¿cuál es la suya? Si su respuesta no le hace sentirte especialmente libre, no se preocupe porque con este libro todo empezará a cambiar.



A través de sencillos pero eficaces consejos, ‘Ten peor coche que tu vecino’ le ofrece al lector todas las claves que han servido al autor para disfrutar de una independencia de diez años. Por ejemplo, introduciendo el concepto de preahorro, ahorrando sus subidas de sueldo, tratando de no endeudarse innecesariamente, generando ingresos pasivos y, por supuesto, teniendo peor coche que el vecino.



Este libro es uno de los diez recomendados este año por el banco BBVA, allí el autor es un convencido de que el trabajador es capaz de ahorrar pese a tener un sueldo modesto.



¿Cómo hacer cada una de esas cosas? ¿Son realmente efectivas? ¿Qué hacer si tiene que endeudarte? Para aprender a hacerlo de forma sencilla, Luis Pita explica con numerosos casos reales y un lenguaje que huye de los tecnicismos cómo lograrlo. Sin necesidad de ahorros previos, sin tener una gran cantidad de dinero en el banco.

Se trata de saber gestionar los ingresos actuales para poder mirar al futuro y alcanzar la libertad que todos buscamos.



En simple español tener pero carro es vivir por debajo las posibilidades que le da su ingreso, y no dejarse arrastrar por las recomendaciones de los demás, es descubrir que lo hace feliz e irse por esa ruta, sin caer en la tentación del consumismo.



Una de las recomendaciones que es recurrente en este tipo de textos, es la de empezar a pagar las deudas, por la más pequeña para ganar liquidez, o caja y cuando se empiece a generar caja, con esos recursos comenzar a abonar o bajar la deuda que sigue de menor a mayor, de esa forma el alivio comienza a verse en que en principio el dinero mensual comienza a alcanzar para cubrir los gastos.



Buscar la felicidad financiera es mucho más que recibir mucho dinero, es tener la tranquilidad de que se sabe cuánto se tiene, se sabe invertir y se aprende a ahorrar para lo que realmente le permite a la persona disfrutar la vida.