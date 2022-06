Agenda libros: ideas para la relación entre Colombia - EE. UU.

1

ColectivoAtlantic CouncilAl cumplirse 200 años de la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, los centros de pensamiento Atlantic Council y The Wilson Center, en Washington, convocaron a 27 líderes y personalidades de los dos países para que por medio de un libro plasmaran sus reflexiones sobre lo que debería ser esta alianza en las décadas que vienen.En la publicación participan, entre otros, el ex presidente Bill Clinton; los congresistas Roy Blunt y Gregory Meeks; el general David Petraeus; el ex presidente del BID, Luis Alberto Moreno; la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture; la excanciller, Carolina Barco, el embajador Juan Carlos Pinzón y el actor Jhon Leguízamo.Los textos destacan la necesidad de diversificar la agenda bilateral para ir más allá de la lucha contra el narcotráfico y enfrentar nuevos retos relacionados con aumento de la productividad empresarial, transición energética, cambio climático y sostenibilidad, cultura, diversidad e inclusión.En su ensayo, el ex presidente Clinton destaca que hay varias áreas en las que Colombia puede tener importantes avances debido al potencial del país en el procesos hacia sistemas de energía limpia, renovable y a costos razonables. Recuerda que el Foro Económico Mundial ubica al país en tercer lugar en Suramérica en el Índice de Transición Energética.A su turno, la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, reflexiona sobre la necesidad de un mayor empoderamiento del sector empresarial para que tenga un papel más relevante, que genere más oportunidades en comercio, inversión y turismo pero hace énfasis en profundizar la transferencia tecnológica, cooperación en proyectos productivos.Así mismo, plantea el fortalecimiento de programas de empleabilidad y talento para formar a los colombianos en las habilidades que requieren las empresas hoy en día.La edición está en inglés y el libro viene en dos presentaciones física y virtual.De hecho, puede descargarse en https://bit.ly/BookAllies