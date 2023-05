Qué objetos puede y no puede meter en una air fryer

La freidora de aire o air fryer es un electrodoméstico que, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un espacio en la cocina de millones de hogares en todo el mundo, esto gracias a su uso eficiente y su capacidad de cocinar todo tipo de alimento en poco tiempo.

Sin embargo, como todo producto para el hogar, este cuenta con indicaciones y contraindicaciones, las cuales influyen de forma determinante en su funcionamiento y, ante la curiosidad sobre qué tipo de objetos se pueden meter en una de estas freidoras, conozca aquí cuáles puede y cuáles no puede introducir en este elemento.



Cosas que se pueden meter

La freidora de aire está diseñada para cocinar todo tipo de alimentos, incluyendo papas fritas, carnes rojas y blancas, todo tipo de verduras e incluso realizar postres.



No obstante, también existen elementos que se pueden meter en este electrodoméstico, tales como recipientes y utensilios de cocina como moldes de silicona, acero antiadherente, loza de porcelana especial o aluminio fundido (esto principalmente para preparar postres.



Cosas que no puede meter

- Líquidos: Es recomendable no introducir en este electrodoméstico líquidos como sopas, cremas o frijoles, así como no preparar ningún guiso que lleve caldo. Tampoco evite meter en la canastilla alimentos muy húmedos o que necesiten mucha agua para cocinarse. Esto podría ensuciar en exceso a la canastilla, creando la necesidad de limpiarlos constantemente, lo que podría dañarla.



- Papel aluminio: Pese a que sea recurrente utilizarlo para numerosas recetas, lo más recomendable es no utilizarlo bajo ninguna circunstancia en la freidora de aire, pues este puede provocar que el aire dentro del electrodoméstico no circule adecuadamente, además existe el riesgo de que alguna resistencia del aparato haga contacto con el papel aluminio.



- Accesorios no compatibles: El introducir elementos no compatibles puede convertirse en un riesgo para la freidora de aire si se decide moverlos constantemente, pues estos puede desgastar progresivamente la capa antiadherente.



