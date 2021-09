Alcaldía de Bogotá explica cómo será el regreso a los estadios

A partir de este este sábado 4 de septiembre, los hinchas de equipos de Bogotá podrán volver al estadio El Campín y al estadio de Techo, en medio de un piloto de reactivación liderado por la Alcaldía Mayor de la Capital.



El primer partido con público será entre los equipos femeninos de Santa Fe y Nacional, este sábado y el lunes, se jugará el partido Millonarios vs. Patriotas.



"Bogotá reabrió el estadio con mucha ilusión y tuvimos un percance muy desafortunado. Nos dimos cuenta de que la Alcaldía, que los hinchas y que el estadio podían mejorar. Todos nos sentamos a la mesa a trabajar y acordamos que había cuatro aspectos por mejorar", indicó la alcaldesa Claudia López.



Estos son los aspectos que se ajustaron:



- Los clubes destinarán, además de personal de logística, equipos de seguridad. Es decir, habrá dispositivo de Policía y de seguridad privada. El esquema de seguridad funcionará dentro y fuera del estadio.



- Habrá un piloto de identificación de ingreso al estadio con biometría y un piloto de identificación con el código de barras de la cédula de las personas. Serán dos mecanismos para identificar quién entra al estadio.



- Habrá mejoras en la distribución de asistentes en el estadio.



- Habrá trabajo previo con el programa Goles en Paz.



El aforo máximo permitido en El Campín y en Techo será del 50 por ciento. Solo pueden entrar barras locales, no se permitirá la entrada de barras visitantes por lo que queda del torneo.



La mandataria distrital confirmó que no es un requisito estar vacunado para ingresar al estadio. Sin embargo, sí es obligatorio el uso de tapabocas y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Este lunes, en concreto, en El Campín habrá un dispositivo de 800 policías que apoyarán las acciones de 290 agentes de seguridad privados.



"Estamos coordinando con la Policía, de tal forma que fortalezcamos la seguridad en las tribunas y fuera del estadio. Además, las barras manifestaron su voluntad de que haya paz", explicó Enrique Camacho, presidente de Millonarios.



A su vez, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, aseguró que el compromiso era total y se espera lograr la sostenibilidad de las medidas para que el fútbol con público se mantenga por el resto del año en Bogotá.



EL CAMINO HASTA ESTA SEGUNDA OPORTUNIDAD



La asistencia a los partidos de fútbol en El Campín y en Techo estuvo suspendida desde principios de agosto, después de que el encuentro Santa Fe vs. Nacional terminó en desmanes que por poco le cuestan la vida a una persona.



En ese momento, el Distrito y la Dimayor acordaron suspender la asistencia de público y que esta se reanudaría solo cuando se cumplieran una serie de condiciones.



En el último mes, las partes han estado adelantando mesas de trabajo para solucionar las fallas que pudieran conducir a situaciones como las de ese partido. La semana pasada, de hecho, la Secretaría de Gobierno había confirmado que se estaban ajustando detalles para "lograr que el público vuelva a los estadios a más tardar el 5 de septiembre, en el encuentro entre Millonarios y Patriotas".



"Tenemos que lograr que ese trago amargo que vivimos hace unas semanas sea lección para todos y mejorar las condiciones de ingreso, el trabajo con barras y de seguridad y coordinación entre todas las instancias que participamos en la realización de estos encuentros deportivos”, aseguró en ese momento Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



