Bolsa de Valores advierte sobre publicación presuntamente fraudulenta en redes sociales

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) emitió un comunicado alertando al público sobre una publicación presuntamente fraudulenta que circula en redes sociales.



En esta publicación, se hace uso no autorizado de la imagen del expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, para promover la inversión en acciones de Ecopetrol a través de una plataforma de trading llamada 'Trading Safari', supuestamente regulada por el Gobierno.



Al respecto, la BVC aclara que no tiene ninguna relación con la plataforma mencionada ni con el canal de difusión de la publicación.



Además, recuerda a la ciudadanía que las únicas entidades autorizadas para captar recursos del público con el fin de invertir en acciones inscritas en el Registro de Valores y Emisores (RNVE), administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), son las sociedades comisionistas de bolsa (SCB).



Asimismo, las acciones solo pueden negociarse a través de la Bolsa de Valores de Colombia, entidad sujeta a la inspección y vigilancia de la SFC, y de la cual son miembros las sociedades comisionistas de bolsa.



Por tanto, la BVC hace un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de realizar inversiones en sitios no autorizados y así prevenir posibles casos de estafa que puedan resultar en la pérdida de sus recursos.



Por otra parte, informó que la información relacionada ha sido puesta en conocimiento de la SFC para los fines pertinentes.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio