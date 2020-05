Alternativas para cubrir gastos de planes exequiales

Cada vez es más común escuchar que las personas cuentan con planes para cubrir sus gastos funerarios y los de su familia, no en vano, la Encuesta de Demanda de Seguros de Banca de las Oportunidades, la Superintendencia Financiera y Fasecolda en 2018, encontró que el 47,5% de los hogares en Colombia cuenta con alguno.



Lo anterior no es de extrañar, un conocido refrán dice, lo único seguro en la vida es la muerte, y cuando esto suceda, nadie querrá volverse una carga económica para su familia. Si usted es de los que todavía no conoce estos productos, aquí le contamos de qué se tratan.



Por un lado, existen las organizaciones de carácter cooperativo o mutual, sin ánimo de lucro y sociedades comerciales que prestan directamente los servicios funerarios, es decir, que al momento de que ocurra la muerte del titular o de un beneficiario, la entidad se encarga de la preparación y conservación del cuerpo, el traslado a la sala de velación, la iglesia y el campo Santo, suministra el cofre fúnebre, realiza los trámites legales necesarios para la inhumación o cremación del fallecido y provee otros servicios de acuerdo con el plan seleccionado.



Algunas entidades que ofrecen estos planes son Coorserpark, Los Olivos y Grupo Recordar.



De otra parte se encuentran las compañías aseguradoras, cuyo servicio consiste en reembolsar en dinero a la persona que demuestre haber pagado los gastos de un servicio funerario de un asegurado. Para estos casos tenga en cuenta lo siguiente:



1. El reembolso se define en función de unos máximos contratados en cada póliza, en algunos casos si sobra dinero, la compañía se lo devolverá a los beneficiarios que figuren en la póliza.



2. Estos seguros tienen periodos de carencia, es decir, unos tiempos que se deben superar para que se haga efectiva la cobertura.



3. Una vez han sido notificadas del siniestro y han recibido los documentos exigidos en la póliza, las aseguradoras tienen 30 días para pagar sus obligaciones.



4. Las compañías aseguradoras están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.



Algunas aseguradoras que ofrecen este seguro son: Alfa, BBVA, Bolívar, Chubb, Colmena, Liberty Mapfre, Positiva y Sura.



Si aún no se decide por qué opción elegir no se preocupe, tómese su tiempo y compare alternativas. Tenga presente la cobertura de los planes y los términos y condiciones que manejan. Actualmente hay opciones para todos los bolsillos con diversas modalidades de pago, e incluso hay quienes ofrecen planes para cubrir a sus mascotas.



Recuerde, los planes exequiales a través de compañías aseguradoras u otras entidades, son una opción para cubrir los gastos de un hecho inevitable, ayudando a alivianar la carga que trae la pérdida de un ser querido. ¿Usted y su familia se encuentran protegidos?



Adriana Yauhar

Especialista en educación financiera de Banca de las Oportunidades

@AdrianaYauhar