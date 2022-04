Álvaro Uribe: niegan preclusión y queda vivo caso contra expresidente

Un poco más de un año después de que la Fiscalía anunció que pediría la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz no acogió los argumentos de la Fiscalía y consideró que el exmandatario debe ir a juicio, al estimar que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito.



En este caso se investiga si el expresidente habría buscado presionar a testigos que lo han señalado de tener relaciones con el paramilitarismo, asunto que Uribe Vélez ha negado rotundamente.

Según la jueza del caso, en los hechos investigados, la Fiscalía no probó la tesis que alegó, es decir, que no había delito, y cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más elementos en este caso.



​"El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión prevista en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía", dijo la jueza tras 13 horas de audiencia.

En ese sentido, la decisión indica que hay todavía elementos de duda y una hipótesis viable de que sí hubo soborno en actuación penal y fraude procesal. Incluso, la jueza dijo que en uno de los hechos "el imputado sí participó en sentido amplío", por lo cual no es posible acceder a la preclusión.

La jueza apuntó que la Fiscalía puede todavía llamar a interrogatorio al expresidente y que "no se la agotado la investigación" en forma que permita subsanar las dudas que persisten en el caso.



Además, cuestionó que la Fiscalía no tomó declaraciones que serían claves en el proceso como de Pablo Hernán Sierra o Iván Velásquez, al coronel Germán Ricaurte, a Hernán Girlado, alias Cesarín, cuando sí llamó a ampliación de testimonio a otros. Y se declaró extrañada especialmente porque no se buscó el testimonio de Mario Uribe Escobar.

La decisión no fue objeto de recurso alguno por la Fiscalía en la audiencia y la funcionaria judicial se declaró impedida para seguir conociendo del caso por haber hecho una valoración minuciosa de los elementos probatorios del caso.

LO ACTUADO EN LA CORTE ES VALIDO

Tras el análisis de las mas de 20 audiencias del proceso, en la que se expusieron puntos a favor y en contra de la preclusión, la jueza se abstuvo de ordenar la preclusión, lo que implica que la Fiscalía tendría que radicar el escrito de acusación contra el exmandatario.



En primer lugar, en la diligencia, la jueza dejó en claro que, como en este caso se equiparó funcionalmente la indagatoria con la audiencia de imputación de cargos, los hechos jurídicamente relevantes son los que señaló la Corte Suprema de Justicia.

"En sede de indagatoria y en fases anteriores de la acusación, el derecho a la defensa no se ve menguado, basta que la defensa sepa cuáles son los hechos objeto de investigación", dijo la jueza Ortiz señalando que la defensa no puede argumentar que no tiene certeza de la imputación ya que en la indagatoria se hizo la descripción suficiente de lo investigado.



"El despacho no comparte la crítica de la defensa al censurar que la imputación llevada en la indagatoria fue 'elástica'", señaló la jueza al indicar que "no le asiste razón al exsenador Álvaro Uribe Vélez en su intervención cuando manifestó que se le había cercenado el derecho a la defensa".

Además, indicó que todo el trámite y la actuación en la Corte Suprema de Justicia "conserva plena validez en toda actuación". Y señaló que esta audiencia no es la apropiada para emitir pronunciamiento sobre la validez de algunas pruebas que fueron cuestionadas por la defensa del exmandatario.

PORTAFOLIO

Tomado de EL TIEMPO