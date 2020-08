Grandes empresas ‘al banquillo’

No se trata del banquillo de los acusados en un juicio, sino de audiencias ante el Congreso estadounidense. Son básicamente cuatro las empresas que están involucradas: Amazon, del hombre con mayor riqueza reconocida, Jeff Bezos; Apple, con Tim Cook; Google, con Sundar Pichai; y Facebook, con Mark Zuckerberg.



No es tampoco la primera vez que esto ocurre. Ya con anterioridad se les había cuestionado respecto a temas de privacidad, de seguridad de los Estados y de posible venta de información de usuarios. Esas preocupaciones persisten en las audiencias.



Lo que está en el centro de los cuestionamientos es el inmenso poder y la influencia mundial que pueden ejercer. Es el tema del poder monopólico. El Congreso estadounidense está interesado en la regulación de ese poder. De allí que se puedan modificar las condiciones de organización y operación de cuatro monstruos empresariales que hasta ayer eran intocables.



Es evidente que los asuntos de seguridad requieren de regulación. Ante ello, en medio de las justificaciones, se tiene la influencia incluso política que han podido ejercer. Nótese al respecto cómo no se ha resuelto el papel de las “redes sociales”, por ejemplo, en el resultado de las elecciones de 2016. Una candidata mujer que gana el voto popular con 2.86 millones de votos de ventaja, pero que, en la anacrónica institución del Colegio Electoral, pierde. Resultado: el actual mandatario en Washington. A ello habría que agregar, la sospecha de la vinculación e influencia rusa.



Otro factor para considerar, como propio del contexto en que se desarrollan estas audiencias, es la ventaja que estaría tomando China, en esta vertiginosa carrera por el desarrollo de las tecnologías 5G. Aquí influye, además, el ambiente electoral, con los republicanos y el mismísimo Trump cada vez más acorralados en los sondeos de opinión.



En Estados Unidos, diferentes encuestas demuestran que entre un 66 y un 77% de las personas se inclinarían por regulaciones hacia esas empresas. También es de puntualizar que no menos de 62% de los encuestados, reconocen, el beneficio que han generado.



Sin embargo, es de considerar que todas esas empresas representan en mayor o menor grado, grandes innovaciones, mejoras estructurales en modelos de negocios. Para ello se ha requerido de economías de escala. Y eso implica poder monopólico. Lo crucial a determinar es si es conveniente, y hasta qué punto, control y regulación, sin comprometer con ello, la capacidad funcional. Capacidad que por otro lado, ha conllevado bienestar para las condiciones de interacción social, en particular con tiempos de la actual pandemia.



Giovanni E. Reyes

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard

Profesor Titular y Director Académico de Pregrados de Administración de la Universidad del Rosario.