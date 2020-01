Amazon repite en el trono de las marcas con mayor valor

Como ha venido ocurriendo desde el pasado 2018, Amazon ocupa el ‘trono’ de las marcas del mundo más valiosas, un puesto de privilegio que no parece cerca de abandonar.



De acuerdo con el reporte ‘Global 500’ en su edición 2020 que elabora la firma Brand Finance, la compañía especializada en comercio electrónico está en el primer puesto y cada vez más lejos de sus contrincantes, pues ha pasado de los US$187.905 millones anteriores a los US$220.791 millones de este ejercicio.



(La estrategia del éxito de Amazon en sus primeros 25 años).

Cabe destacar que, a su vez, como resalta el informe, la empresa que fundó Jeff Bezos es la primera en la historia cuya marca logra una valorización superior a los US$200.000 millones.



“El disruptor de todo el ecosistema minorista, la marca que cuenta con el valor más alto de la historia, Amazon continúa impresionando a través de verdades imperecederas del consumidor: valor, conveniencia y elección. Hoy, su situación parece más que cómoda, pero ¿qué nos depararán los locos años veinte?”, consideró en el informe David Haigh, CEO de Brand Finance.



Por detrás de Amazon, en la edición 2020 del informe Google logró hacerse con el segundo lugar del ranquin, con un valor de marca de US$159.722 millones, destronando de esta forma a Apple, que pasa al tercer lugar en el listado al contar, en estos momentos, con una valorización de US$140.524 millones.



Entre las razones que la firma de investigación ha visto en Amazon para calcular su valor, se encuentran su incursión en otros segmentos como el de los servicios en la nube, la inteligencia artificial, los productos de electrónica de consumo o la producción de contenidos de streaming, entre otros, lo que le ha permitido registrar un crecimiento de 18% en este rubro, superando por más de US$60.000 millones a Google y US$80.000 millones a la compañía de la manzana.



Microsoft y Samsung completan los cinco primeros puestos del reporte de Brand Finance, mostrando de nuevo, también, la fortaleza con la que cuentan las empresas tecnológicas en cuanto al valor de sus marcas.



Más de allá de estas compañías, cabe resaltar que como muestra el reporte de 2020, cada vez hay más compañías de China en posiciones destacadas respecto al valor de sus marcas. En el sexto puesto se encuentra el banco ICBC, seguido por la octava posición de Ping An y la novena de Huawei. China Construction Bank (13), State Grid (16), Agricultural Bank Of China (18), WeChat (19) y Bank of China (20) completan la presencia de marcas de ese país entre los 20 primeros puestos.



No obstante, el liderazgo de Estados Unidos en la clasificación sigue siendo claro. El país estadounidense cuenta con 200 empresas entre las 500 con mayor valor, mientras que China suma tan solo 70.



En cuanto al monto completo, EE. UU. acapara el 45,42% del valor de las 500 primeras marcas del mundo, mientras que China se queda en el 18,91%.



Por sectores, los que tienen más representación son la banca, seguido por el retail, las firmas de telecomunicación, los automóviles y los medios.



Por último, al hablar de Latinoamérica, las empresas están concentradas en las mexicanas y brasileñas. El primero de estos países cuenta con Corona (239), Pemex (292), Claro (338) y Victoria (456), es decir, de los sectores de cervezas, petróleo y telecomunicación.



Por su lado, Brasil registra los bancos Itaú (298), Bradesco (308), Caixa (428) y Banco de Brasil (461) en el listado.

