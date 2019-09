Amor y Amistad: lo que buscan los colombianos en Google para este día

Según Fenalco y la firma Raddar, el Día del Amor y la Amistad es la cuarta festividad más importante en el país después de Navidad, el Día del Padre y el Día de la Madre. En esta fecha, de acuerdo con los estudios, los colombianos pasaron de gastar un promedio de 100 mil pesos durante esta celebración en 2015, a invertir alrededor de 150 mil en 2018.



Asimismo, durante septiembre a través de Google se realizaron más de dos millones de búsquedas relacionadas con la celebración, pero no solo la popularidad de la fecha es evidente en el buscador. El año pasado, el número de vistas de videos en YouTube relacionados con la festividad ascendió a más de 300 mil y duplicó la cifra de 2017.



Así las cosas los seis temas más buscados del mes de septiembre relacionados con esta celebración son poemas, frases, cartas, regalos, mensajes. Mientras que algunos ejemplos de búsquedas más comunes tiene que ver con cartas de amor, frases para enamorar, imágenes de amistad con frases, Mario Benedetti poemas, mensaje del amor y la amistad, poemas cortos, poemas de amistad, poemas de amor, poemas de amor y amistad, que regalar a mi novio, regalos de san Valentín para mi novio, regalos para mi novia, regalos para mi novio, regalos para amor y amistad.



Las marcas y los establecimientos de comercio pueden aprovechar estas fechas aún más. Según Google, el 80% de las búsquedas relacionadas con Amor y Amistad no están siendo respondidas con anuncios; es decir, los usuarios consultan pero no siempre encuentran publicidad relevante que corresponda con sus gustos o necesidades.



Aquí, algunos datos claves para los anunciantes:



• Durante septiembre de 2018, hubo más de 4.5 millones de búsquedas sobre moda y el 65% de estas consultas suelen estar vinculadas a una marca.



• En la misma fecha, los perfumes generaron más de 300 mil consultas.



• Las joyas y accesorios, más de 450 mil consultas.



• Los chocolates, más de 150 mil consultas.



Las marcas además, pueden valerse de las palabras clave más buscadas durante la festividad para enfocar sus anuncios en línea y para llegarle a sus audiencias de maneras personalizadas y bien segmentadas.